Przez Tuska rezygnowali z udziału w wyborach? "Czuli się zastraszani"

Gorzkie słowa na temat kampanii przed wyborami samorządowymi padły w rozmowie Michała Dworczyka z telewizją wPolsce. Polityk zdradził też nieznane dotychczas kulisy przedwyborczej batalii oraz powiedział, czego możemy spodziewać się teraz ze strony Donalda Tuska.

Dworczyk: To była kampania hejtu i nienawiści

Zapytany o ocenę wyniku, jaki w niedzielnych wyborach uzyskało Prawa i Sprawiedliwość, Dworczyk odparł: "Przede wszystkim jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim Polakom, którzy poparli program Prawa i Sprawiedliwości, naszych kandydatów, ale powiem więcej – którzy nie bali się zagłosować na Zjednoczoną Prawicę".

– Ostatnie tygodnie to była kampania hejtu, kampania nienawiści wobec Prawa i Sprawiedliwości, wobec Zjednoczonej Prawicy. Niektórzy nasi kandydaci wycofywali się z udziału w wyborach, mówiąc że czują się zastraszani, że się obawiają właśnie ze względu na narrację Donalda Tuska, na ataki Platformy Obywatelskiej – dodał.

Według byłego szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wyborcy z jednej strony zobaczyli pustosłowie polityków Platformy Obywatelskiej, z drugiej – poparli propozycje programowe Prawa o Sprawiedliwości.

Wynik Koalicji Obywatelskiej jest, w ocenie Dworczyka, dowodem na to, że Polacy zobaczyli jak miałki jest rząd Donalda Tuska. – Ale myślę, że ten wynik może doprowadzić nie do poprawy jakościowej programu PO, (...) ale może doprowadzić do większej agresji ze strony premiera Tuska i Platformy. Represje wobec polityków Zjednoczonej Prawicy mogą się zacząć nasilać. Dlaczego? Dlatego, że Donald Tusk de facto nie ma zbyt wiele do zaproponowania Polakom, a w jakiś sposób musi pobudzać emocje – podkreślił.

Zwycięstwo PiS w wyborach samorządowych. Wyniki exit poll

Według wyników badania exit poll, wybory samorządowe 2024 wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Na partię Jarosława Kaczyńskiego zagłosowało 33,7 proc. Polaków. Na drugim miejscem z wynikiem 31,9 proc. uplasowała się Koalicja Obywatelska. Trzecie miejsce podium należy do Trzeciej Drogi, która zdobyła 13,5 proc. głosów. Na Konfederację i Bezpartyjnych Samorządowców zagłosowało 7,5 proc. wyborców, zaś na Lewicą 6,8 proc.

