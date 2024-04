"Ta akcja zdemobilizowała rozsądnych ludzi". Jaki o wyniku koalicji rządzącej

Prawo i Sprawiedliwość zdobyło najwięcej głosów w wyborach do sejmików wojewódzkich – wynika z badania exit poll Ipsos dla telewizji Polsat, TVP i TVN. Na formację Jarosława Kaczyńskiego zagłosowało 33,7 proc. wyborców.

Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska, na którą głos oddało 31,9 proc. wyborców. Podium zamyka Trzecia Droga, która uzyskała 13,5 proc. głosów. Dalej: Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy – 7,5 proc. poparcia, Lewica – 6,8 proc., Bezpartyjni – 2,7 proc. Inne, regionalne komitety wyborcze uzyskały 3,9 proc. głosów.

I choć KO najprawdopodobniej przejmie władzę w 10 województwach, to jednak oczekiwania wobec partii Donalda Tuska były większe. Jak powiedział były prezydent Aleksander Kwaśniewski, premier przegrał, choć "nie sromotnie".

– Nie będę dziś podskakiwał do góry, ale mam poczucie, że wszyscy zrobiliśmy kawał dobrej roboty dla Polski. Te 52 proc. dla koalicji 15 października, to jest coś, co jest wielkim zobowiązaniem i dla mnie wielkim ładunkiem pozytywnych emocji i motywacji – powiedział z kolei Tusk.

Jaki o demobilizacji elektoratu KO

Tymczasem europoseł Suwerennej Polski Patryk Jaki uważa, że za niższy od oczekiwanego wynik Koalicji Obywatelskiej odpowiadają ostatnie wydarzenia wokół Zbigniewa Ziobry. Przypomnijmy, że do domu byłego ministra sprawiedliwości weszli niedawno agencji ABW w związku ze sprawą wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości. Sposób przeprowadzenia akcji wzbudził poważne kontrowersje.

"Ta akcja jak widać zdemobilizowała rozsądnych ludzi z tamtej strony i zmobilizowała obóz patriotyczny. Jeśli wyniki się potwierdzą, brakuje nam ok. 5 procent, aby wrócić do władzy. Ciężką pracą i ambitnym programem to nadrobimy. I wtedy Tusk, Bodnar i ich ekipy w nielegalnie zajętych instytucjach zobaczą prawdziwe przywracanie praworządności. Żadna Unia już nie pomoże" – napisał Jaki w serwisie X.

twitterCzytaj też:

Frasyniuk krytykuje strategię Tuska. "Ta decyzja osłabiła Platformę"Czytaj też:

KO nie wpuściła TV Republiki na swój wieczór wyborczy