KO reaguje na wyniki wyborów. "Trzeba przyspieszyć rozliczanie PiS"

Prawo i Sprawiedliwość zdobyło najwięcej głosów w wyborach do sejmików wojewódzkich – wynika z badania exit poll Ipsos dla telewizji Polsat, TVP i TVN. Na formację Jarosława Kaczyńskiego zagłosowało 33,7 proc. wyborców.

Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska z poparciem 31,9 proc. Podium zamyka Trzecia Droga, która uzyskała 13,5 proc. głosów. Dalej: Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy – 7,5 proc., Lewica – 6,8 proc. oraz Bezpartyjni – 2,7 proc. Inne, regionalne komitety wyborcze uzyskały 3,9 proc.

Koalicja Obywatelska wygrała wybory do sejmików w 10 województwach, a PiS – w sześciu.

Frekwencja w wyborach samorządowych wyniosła 51,5 proc. To znacznie mniej niż w wyborach parlamentarnych z października 2023 r., kiedy do urn poszło prawie trzy czwarte Polaków uprawnionych do głosowania. W 2018 r. frekwencja w wyborach lokalnych wyniosła 54,9 proc.

Kierwiński: Trzeba wyciągnąć wnioski

Szef MSWiA Marcin Kierwiński był pytany na antenie TVN24, czy wyniki wyborów samorządowych to sukces czy porażka dla koalicji rządzącej. – To zwycięstwo. Nie mam wątpliwości, że "koalicja 15 października" wygrała te wybory – odparł polityk KO. – Myślę, że trzeba spokojnie wyciągnąć wnioski, ale przede wszystkim przyspieszyć realizację tego, co zapowiadaliśmy, przyspieszyć realizację rozliczania tego, co wyprawiało PiS przez ostatnie osiem lat – stwierdził Kierwiński.

Dopytywany o porażkę Koalicji Obywatelskiej na wsi, szef MSWiA oznajmił, że "to nie była nigdy grupa docelowa, w której KO była mocna". – To jest wynik, nad którym trzeba się bardzo mocno zastanowić i poprawić. (...) Problemy polskich rolników to problemy, w które wpędziło ich PiS – mówił.

Według Kierwińskiego napięcia między Lewicą a Trzecią Drogą w czasie kampanii wyborczej były niepotrzebne.

– Demobilizacja elektoratu młodego bardzo martwi – zwrócił uwagę polityk KO.

