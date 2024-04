"Wybory korzystne dla antyPiS". Palade zwraca uwagę na problem Kaczyńskiego

Palade podkreśla, że wbrew nadziejom centrolewicowej koalicji PiS nie zatonął po utracie władzy. Jego zdaniem "wbrew temu co mówili na gorąco ogłaszając swoje zwycięstwo Donald Tusk z jednej oraz J.Kaczyński z drugiej strony, są na remis".

W serii wpisów na portalu X ekspert podkreśla, że PiS zajęło pierwsze miejsce w wyniku do sejmików (czyli "na najbardziej partyjnym szczeblu) bez pomocy Jacka Kurskiego i TVP. "Co potwierdza moją tezę, że PiS wygrywa mimo TVP a nie dzięki TVP".



Zwraca również uwagę, że PiS nie może mówić o sukcesie i spać spokojnie. "Radość na Nowogrodzkiej? Przy strukturze głosujących wczoraj (z demobilizacją średnich i wielkich miast) wynik gorszy niż 15 października to potwierdzenie, że PiS, choć ustało, to w obecnej formule może samodzielnie kontrolować co najwyżej 2-4 sejmiki. I nic więcej" – wskazuje Palade. "Partia w przedziale 31-35 proc. Może kolejne wybory wygrywać (być na pierwszym miejscu) i pozostawać długie lata w opozycji. Wczorajszy wynik jest korzystny dla antyPiS, bo Nowogrodzka uzna, że »najgorsze już za nami« i »nie mamy co korygować«" – kontynuował.

Wybory samorządowe 2024. Wyniki exit poll

Z sondażu exit poll opublikowanego w niedzielę wieczorem przez Ipsos wynika, że w wyborach do sejmików wojewódzkich w skali kraju PiS uzyskał 33,7 proc., Koalicja Obywatelska – 31,9 proc., Trzecia Droga – 13,5 proc., Konfederacja – 7,5 proc., Lewica – 6,8 proc., a Stowarzyszenie Bezpartyjni Samorządowcy – 2,7 proc. głosów. Inne, regionalne komitety wyborcze uzyskały 3,9 proc. poparcia.

Na ostateczne wyniki głosowania trzeba jednak poczekać. Mogą się one znacząco różnić od exit poll. PKW poinformowała, że oficjalne wyniki tegorocznych wyborów samorządowych poznamy najpóźniej do środy.

