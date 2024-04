Hołownia zdradził plany na wybory do PE. Są dwie opcje

We wtorek w programie "Jeden na jeden" na antenie TVN24 marszałek Sejmu Szymon Hołownia był pytany o to, w jakiej formule jego ugrupowanie polityczne pójdzie do wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Hołownia poinformował, że w poniedziałek odbyło się posiedzenie zarządu Polski 2050. – Do wyborów europejskich pójdziemy albo w formacie Trzeciej Drogi, albo sami – zapowiedział polityk. Jak podkreślił, format koalicyjny z PSL-em "już dwukrotnie się sprawdził".

Hołownia ogłosił ważną decyzję

– Nie, nie rozważam wspólnego startu w wyborach europejskich z KO – odparł Szymon Hołownia dopytywany, czy jeżeli PSL zdecyduje się na wyborczą współpracę z Koalicją Obywatelską, to Polska 2050 pójdzie do wyborów sama.

– To nie jest też tak, że my tu czujemy, że jest jakiś konflikt, że między nami jest jakieś ciśnienie. Po prostu to są dwa byty składające się nie tylko z liderów partii. (...) To mnóstwo ludzi, którzy mają pracować w tej kampanii, a ona będzie strasznie trudna – tłumaczył.

Hołownia zauważył, że start z jednej listy wszystkich ugrupowań ówczesnej opozycji w poprzednich wyborach do PE, który nazwał "formatem huzia na Józia", nie sprawdził się.

– Pani pyta, dlaczego chcemy iść osobno. Właśnie dlatego, że uważamy, że jest olbrzymia przestrzeń na autostradę pomiędzy bezkrytycznymi eurofanami, którzy mówią, że wystarczy, że jesteśmy w Unii, i polexitowcami, czyli ludźmi, którzy mówią, że trzeba odnowić Europę. Silna Polska walcząca o swój interes w Unii Europejskiej – to jest ta trzecia propozycja, którą chcemy położyć na stole – oznajmił marszałek Sejmu.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Przypomnijmy, że wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w państwach UE w dniach 6-9 czerwca. W Polsce głosowanie zaplanowano na niedzielę, 9 czerwca. Lokale wyborcze będą czynne od godz. 07:00 do godz. 21:00. O północy z 7 na 8 czerwca rozpocznie się cisza wyborcza, która potrwa do zakończenia głosowania. Polacy wybiorą 53 europosłów.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym do 22 kwietnia partie mają czas na zawiadomienie PKW o utworzeniu komitetów wyborczych. Termin zgłaszania list kandydatów upływa 1 maja. W dniach 25 maja – 7 czerwca rozpowszechniane będą w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych nieodpłatne audycje wyborcze przygotowane przez komitety.

Czytaj też:

Zgorzelski o Lewicy: Kazali Hołowni wypie...lać, a wyborcy im powiedzieli to samoCzytaj też:

Hołownia wprost: To pierwsze poważne ostrzeżenie dla naszej koalicji