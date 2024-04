Biskup: Nie trzeba wierzyć w Boga, żeby bronić ludzkiego życia

Bp Szymon Stułkowski w parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie podkreślił, że uroczystość Zwiastowania Pańskiego to niesamowicie ważna uroczystość. Bóg, chcąc zbawić ludzi, posłał swego Syna, by stał się On człowiekiem, będąc równocześnie Bogiem. Stwórca stał się równy stworzeniu. Całe to wydarzenie Bóg zawierzył kilkunastoletniej dziewczynie, Maryi.

Duchowny zwrócił uwagę, że obchód tajemnicy Wcielenia (Wielki Post, Wielkanoc, Święto Miłosierdzia) służy temu, by pokochać swoje życie, skoro Bóg wybrał taką drogę przyjścia na świat. Podkreślił, że wiele osób walczy o życie i zdrowie swoich dzieci, bo ma świadomość, że posiadają one godność ludzką od momentu poczęcia.

"Wystarczy, że jest się człowiekiem"

– Nie trzeba wierzyć w Boga, żeby bronić ludzkiego życia. Wystarczy, że jest się człowiekiem. Nie wiem, za kogo konkretnie będę się modlić w ciągu tych dziewięciu miesięcy, ale wierzę, że ta gorliwa modlitwa będzie wysłuchana. Nasza modlitwa może być umocnieniem i wsparciem dla osób, których nawet nie znamy. To wsparcie dla rodziców w duchowej potrzebie ich samych oraz ich nienarodzonych dzieci – podkreślił bp Stułkowski. Zwrócił też uwagę na obecne "plany przeciw życiu" i działania zmierzające do liberalizacji ustawy aborcyjnej. W tej sytuacji tym bardziej trzeba wspierać i troszczyć się o życie poczęte i o osoby, których ono dotyczy.

W czasie Mszy św. około 70 osób podjęło dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Wszystkie te osoby zapaliły swoje świece od świecy bp. Stułkowskiego. Płomień świec symbolizował duchową ofiarę, złożoną Bogu w obronie życia. Część z osób, które zobowiązało się do codziennej modlitwy za życie poczęte, codziennie adoruje Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie – przy parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie istnieje Kaplica Wieczystej Adoracji, stworzona z inspiracji Fundacji Adoremus te Christe.

