"Od tego zaczął się problem". Były poseł PiS gorzko o wyborach samorządowych

Prawo i Sprawiedliwość wygrało niedzielne wybory samorządowe. Partia Jarosława Kaczyńskiego uzyskała w wyborach do sejmików wojewódzkich 34,27 procent głosów, podczas gdy druga w kolejności Koalicja Obywatelska zdobyła ich 30,59 proc. Choć wynik ten ośmieszył komentatorów wieszczących sromotną porażkę PiS i rozpad tej partii, to zdaniem Pawła Lisieckiego, mógł być on jeszcze lepszy.

Były poseł PiS podzielił się swoją refleksją na temat wyborów samorządowych za pośrednictwem platformy X.

"Gdybyśmy, jako PiS poszli do tych wyborów z większą odwagą i determinacją to wyniki byłyby jeszcze lepsze" – stwierdził. Według niego, problem zaczął się od niewiary w sukces, gdy z prognoz po wyborach parlamentarnych wychodziło, że PiS straci wielu radnych.

"A tymczasem wyborcy PiS byli bardziej zdeterminowani niż wielu kandydatów. I to głównie determinacji wyborców zawdzięczamy najlepszy wynik w kraju do Sejmików" – podkreślił Lisiecki.

Problemy z pieniędzmi i kandydatami. PiS uwierzył we własną porażkę?

O tym, że w partii Jarosława Kaczyńskiego brakowało wiary w zwycięstwo pisała już w lutym Interia. Jak wskazywał portal, w centrali uznała wówczas, że szanse na zwycięstwo w dużych miastach są bardzo małe, zatem wydawanie tam pieniędzy na kampanię się nie kalkuluje.

"Chętni do kandydowania nie pchali się specjalnie drzwiami i oknami, bo nie każdy chce wziąć na klatę pewną porażkę, ale presja kierownictwa była duża" – można było przeczytać w artykule.

Oficjalne wyniki wyborów samorządowych

Państwowa Komisja Wyborcza podała w poniedziałek wieczorem ostateczne i pełne wyniki wyborów samorządowych. Zgodnie z nimi, w wyborach do sejmików wojewódzkich zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość. Partia Jarosława Kaczyńskiego zwiększyła swoją przewagę w porównaniu do badania exit poll i zakończyła wybory z wynikiem 34,27 proc. (exit poll dawał PiS 33,7 proc.). Druga Koalicja Obywatelska zdobyła 30,59 proc. (exit poll – 31,9 proc.).

Na Trzecią Drogę głosowało 14,25 proc. (exit poll – 13,5 proc.), Konfederacja 7,23 proc. (7,5 proc.), a Lewica – 6,32 proc. (6,8 proc.).

Prawo i Sprawiedliwość wygrało w siedmiu, a Koalicja Obywatelska – w dziewięciu województwach.

