Szydło zapytana o polityczny spór pomiędzy Jakim a Morawieckim

We wtorek europoseł PiS, była premier Beata Szydło była gościem Bogdana Rymanowskiego na antenie Polsat News. Polityk została zapytana m.in. o polityczny konflikt na linii Mateusz Morawiecki – Patryk Jaki, ocenę wyborów samorządowych oraz o kolejny socjalny program rządu – ogłoszone przez premiera Donalda Tuska tzw. babciowe.

Spór Jaki-Morawiecki o Zielony Ład

– Zjednoczona Prawica powinna pracować razem. Spory są i będą. Natomiast spierać się, jak to w rodzinie, należy w swoim gronie, a nie publicznie. Ale to już jest problem panów, a nie mój – powiedziała eurodeputowana, pytana o spór pomiędzy Jakim a Morawieckim o politykę rządu PiS i SP wobec unijnego Zielonego Ładu. Suwerenna Polska bardzo negatywnie ocenia działania byłego premiera w tym zakresie.

Szydło: PiS ma dużą szansę wygrać wybory do europarlamentu

Szydło z nadzieją patrzy w polityczną przyszłość swojej formacji. – Wierzę w to głęboko po wczorajszych już oficjalnych wynikach do samorządu, że mamy dużą szansę, żeby zwyciężyć w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Oczywiście to wszystko będzie zależało od tego, jak będziemy realizować kampanię, jak się zaangażujemy. Szansa jest, ale ostateczny wynik przyjdzie w dniu wyborów – stwierdziła była szefowa rządu.

Pytana o personalia, w tym Jacka Kurskiego, który wzbudził zainteresowanie mediów, pojawiając się na wieczorze wyborczym PiS, odpowiedziała, że nie ma jeszcze dokładnych decyzji, kto będzie odpowiadał za kampanię do Parlamentu Europejskiego ani kto będzie w nich startował. – Nad tym pracujemy i to będzie już wkrótce zapewne ogłoszone. […] Ja powiem tak, Jacek Kurski jest bardzo mocno atakowany i krytykowany, ale im był skuteczniejszy, im te jego działania przynosiły efekty, to ta krytyka i atak był większy – powiedziała polityk.

Była premier popiera "babciowe"

Szydło oznajmiła, że popiera "babciowe". – Jeżeli dotrzymają słowa i zostanie to wprowadzone w życie, to oczywiście tak. Ja jestem gorącym zwolennikiem różnego rodzaju projektów społecznych wspierających rodziny, tak jak 500 plus, które politycy PO krytykowali. Ono wtedy nie tylko dało wsparcie materialne rodzinom, ale stało się kołem zamachowym polskiej gospodarki – oceniła Beata Szydło.

Czytaj też:

"Od tego zaczął się problem". Były poseł PiS gorzko o wyborach samorządowychCzytaj też:

"Naturalna koalicja" trzech formacji? Sasin: W polityce nie ma rzeczy niemożliwych