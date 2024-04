Nowy film z kuchni. Tym razem to żona Trzaskowskiego zabrała głos

Na kilka dni przed wyborami samorządowymi Trzaskowski opublikował filmik, w którym – zdaniem krytyków – zaprezentował się w stereotypowy sposób: siedział za stołem i mówił, a jego żona zajmowała się czymś w kuchni. Po fali krytyki nagranie zniknęło z internetu.

"Nagraliśmy kilka wersji. Niestety ja nie dopilnowałem, byłem zmęczony. Puściliśmy najgorszą. Błąd ewidentny" – powiedział Rafał Trzaskowski o filmie, który usunął z sieci.

Nowy film z kuchni

We wtorek prezydent Warszawy opublikował nowe nagranie utrzymane w tej samej scenerii, co poprzednie z jedną podstawową różnicą – to Trzaskowski tym razem pracuje w kuchni, podczas gdy jego żona siedzi przy stole i zwraca się do widzów.

– Dziękuję kochani za wielką mobilizację w wyborach samorządowych i za powrót do normalności – mówi na nagraniu Małgorzata Trzaskowska.

Wybory w Warszawie. Trzaskowski zdeklasował konkurentów

W poniedziałek PKW podała ostateczne wyniki wyborów prezydenckich w Warszawie. Rafał Trzaskowski zwyciężył w pierwszej turze zdobywając 57,4 proc. głosów. Drugie miejsce zajął Tobiasz Bocheński z PiS z wynikiem 23,1 proc. Ostateczny wynik Bocheńskiego jest zatem o wiele lepszy niż wskazywał to sondaż exit poll. Przypomnijmy, że według tego badania kandydat PiS zdobył 18,5 proc. głosów.

Trzecie miejsce w warszawskim wyścigu przypadło Magdalenie Biejat z Lewicy, która zdobyła 12,8 proc. Na dalszych miejscach uplasowali się: Przemysław Wipler – 4,45 proc., Janusz Korwin-Mikke – 1,40 proc. oraz Romuald Starosielec – 0,78 proc.

Trzaskowski dziękuje Tuskowi

W niedzielę wieczorem tuż po ogłoszeniu wstępnych wyników wyborów w Warszawie Rafał Trzaskowski zabrał głos. Prezydent Warszawy podziękował Donaldowi Tuskowi za wsparcie.

– Mówiliśmy, ze to nie będzie proste, że trzeba wielkiej mobilizacji, że frekwencja będzie mówiła o wszystkim. Znowu ta wielka mobilizacja nastąpiła, będzie potrzebna każdego dnia. Tutaj nie chodzi tylko o wybory. Chodzi o to, że przed premierem i całym rządem piekielnie trudne zadanie (...). Chciałem podziękować naszym przyjaciołom z PSL-u i Trzeciej Drogi, oni mnie wsparli w Warszawie. Władek, Szymon, dziękuję wam bardzo. Wielkie gratulacje dla wszystkich kontrkandydatów, którzy startowali w Warszawie – powiedział.

