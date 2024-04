Czarzasty: Zaufania w tym względzie w koalicji nie ma

W czwartek 11 kwietnia w Sejmie odbędzie się czytanie projektów ustaw dotyczących aborcji. Sprawa dzieli koalicję rządzącą. Najbardziej liberalne rozwiązanie przedstawiła Lewica. Z kolei Trzecia Droga chce powrotu do tzw. kompromisu aborcyjnego. To właśnie między tymi dwoma ugrupowaniami, a dokładnie – posłankami Lewicy i marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią – trwa najgorętsza dyskusja wokół zaproponowanych rozwiązań, a także czasu, w którym zostaną one poddane pod ocenę posłów.

Jak powiedział w środę Włodzimierz Czarzasty, nie jest przypadkiem, że projekty Lewicy będą głosowane jako pierwsze.

– Zaufania w tym względzie w tej koalicji nie ma. Zaznaczam, że w tym względzie. Jasno i bardzo twardo mówię – nie będzie to miało wpływu na funkcjonowanie koalicji. Koalicja jest niezagrożona i wszelkie opowieści o rozliczeniach wewnątrz koalicji, tego typu rzeczy naprawdę proszę po prostu o nich zapomnieć – powiedział lider Lewicy w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie.

Projekty dotyczące aborcji

W Sejmie złożone zostały cztery projekty. Pierwszy z nich – autorstwa Lewicy – zakłada legalizację aborcji do 12. tygodnia ciąży. Taka propozycja znajduje się również w projekcie Koalicji Obywatelskiej. Projekt ten zezwala też w wyjątkowych przypadkach na aborcję w późniejszym terminie oraz zakłada zmuszenie placówek medycznych do wykonywania aborcji, jeśli podmiot jest związany umową z NFZ.

Z kolei projekt Trzeciej Drogi domaga się odwrócenia skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r., zakazującego aborcji eugenicznej, co oznaczałoby powrót do tzw. kompromisu aborcyjnego. Próbuje przy tym wprowadzić możliwość dokonania aborcji ze względu na zagrożenie dla zdrowia psychicznego kobiety w ciąży.

Inny projekt Lewicy ma nowelizować Kodeks karny w postaci częściowej depenalizacji i dekryminalizacji czynów związanych z aborcją: całkowitego wyłączenia przestępności zabicia dziecka do 12. tygodnia ciąży za zgodą kobiety oraz wyłączenia karalności aborcji za zgodą kobiety po 12. tygodniu ciąży w sytuacji ciężkiego, nieodwracalnego upośledzenia lub nieuleczalnej choroby dziecka.

