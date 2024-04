"Zhańbił mundur policjanta". Ostra debata nad odwołaniem Kierwińskiego

Posłowie PiS złożyli wniosek o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji. Zarzucają mu m.in. polityczną odpowiedzialność za zamieszki, do których doszło podczas protestu rolników 6 marca przed Sejmem. W imieniu wnioskodawców głos zabrał Mariusz Błaszczak.

– Powiem o trzech powodach, dla których powinien odejść. Po pierwsze jest odpowiedzialny za ataki na protestujących rolników 6 marca w Warszawie. Po drugie zhańbił mundur polskiego policjanta. No i po trzecie okazał się fatalnym ministrem – wskazał poseł PiS.

Jak przekonywał Błaszczak, Kierwiński "zasłynął z prowokacyjnych wypowiedzi". – Podgrzewał emocje, zamiast je studzić. Policjanci byli widziani z bronią gładkolufową. To oczywiście nie uspokaja nastrojów. Także z miotaczami gazów. Intencją ministra spraw wewnętrznych nie było zapewnienie bezpieczeństwa, tylko doprowadzenie do awantury. To był interes polityczny partii rządzącej, gdyż rolnicy uzyskiwali duże poparcie społeczne – podkreślił szef klubu PiS, odnosząc się do protestu rolników.

Błaszczak Policjanci są oburzeni

– Rząd "koalicji 13 grudnia" nie chce się zgodzić na to, by odrzucić Zielony Ład, co jest wypisane na sztandarach rolników. Stąd te awantury, których celem było obniżenie poparcia dla rolników, z wykorzystaniem policjantów. To jest zhańbienie polskiego munduru. To jest wystarczającym powodem, by minister Kierwiński odszedł – podkreślił Mariusz Błaszczak.

Polityk wskazał, że "policjanci też są oburzeni próbą wykorzystywania ich w walce politycznej ministra Kierwińskiego". – Wróćmy do tych metod, jakie były stosowane za rządów Platformy Obywatelskiej, szczególnie przed 2015 rokiem i które, jak widać, znów do łask wróciły. (...) Przypomnę, że przed 2015 rokiem te same metody były wykorzystywane przeciwko protestującym górnikom w Jastrzębiu-Zdroju czy też przeciwko kibicom – podsumował szef klubu PiS.

Zgodnie z konstytucją, prezydent odwołuje ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności większością głosów ustawowej liczby posłów.

