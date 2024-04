Nowickiej puściły nerwy. "Wataha, okropne typy"

– Od kilku godzin dyskutujemy na temat aborcji i w pierwszej części, w której głos zabierały kobiety, choć różniłyśmy się w poglądach i to znacznie, jednak ta debata zachowała poziom. Padały argumenty, była rozmowa i nie było pokazywania braku szacunku dla osób po drugiej stronie przekonań światopoglądowych – wskazała poseł Nowicka.

Stwierdziła, że gdy "skończyły się wystąpienia, zaczęły się pytania i ruszyła wataha panów, którzy z pogardą, z nienawiścią do kobiet wygadują bzdury, używając fanatycznego, kłamliwego, ideologicznego języka". – Dlaczego wy tak nienawidzicie kobiet? Co my wam zrobiłyśmy? – pytała Wanda Nowicka, nie kryjąc oburzenia.

– Dajcie nam żyć, dajcie nam o sobie decydować. Przestańcie uważać, że jesteście najmądrzejsi. Uważacie, że jesteście najlepsi. Nie, jesteście okropnymi typami, którzy za nic mają prawa kobiet. Przestańcie występować z poziomu moralnych autorytetów. Nie macie nic wspólnego z moralnością i autorytetami – grzmiała z mównicy sejmowej.

Aborcja w Sejmie

Zgodnie z zapowiedzią marszałka Sejmu, na trwającym posiedzeniu posłowie rozpatrują cztery projekty ustaw dotyczące aborcji. Pierwszy z nich – autorstwa Lewicy – zakłada legalizację aborcji do 12. tygodnia ciąży. Taka propozycja znajduje się również w projekcie Koalicji Obywatelskiej. Projekt ten zezwala też w wyjątkowych przypadkach na aborcję w późniejszym terminie oraz zakłada zmuszenie placówek medycznych do wykonywania aborcji, jeśli podmiot jest związany umową z NFZ. Drugi projekt Lewicy dot. "dekryminalizacji" pomocnictwa w aborcji oraz zmian w klauzuli sumienia.

Z kolei projekt Trzeciej Drogi domaga się odwrócenia skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r., zakazującego aborcji eugenicznej, co oznaczałoby powrót do tzw. kompromisu aborcyjnego. Próbuje przy tym wprowadzić możliwość dokonania aborcji ze względu na zagrożenie dla zdrowia psychicznego kobiety w ciąży.

Głosowanie nad projektami zaplanowano na piątek.

