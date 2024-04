Ogon znów kręci psem

Komitet Wyborczy Ślonzoki Razem uzyskał jeszcze mniej, bo tylko 2,34 proc. głosów. Oba komitety od wielu lat wysuwają tezę o istnieniu osobnego narodu śląskiego i osobnego języka śląskiego. W wyborach 2018 r. Ślązakowcy również nie dostali się do sejmiku. Popatrzmy teraz, jak ma się ostatni wynik RAŚ i Ślonzoków razem w stosunku do liczby osób uprawnionych do głosowania w województwie śląskim. W tym roku były to 3 mln 348 tys. 533 wyborców.