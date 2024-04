Mit za mit

Liderzy i aparat PiS – kolejnymi nabożeństwami, zadymiarze od Tuska – kolejnymi maniackimi atakami na pozostałego przy życiu Kaczyńskiego i pamięć jego nieżyjącego brata, media „pisowskie” – powtarzaniem po raz enty, że to na pewno był zamach, bo wszyscy widzą, do czego Putin jest zdolny, a media peowskie deprecjonowaniem komisji Macierewicza i, delikatnie mówiąc, niskiej jakości jej dorobku, szczególnie w proporcji do przepalonych funduszy.