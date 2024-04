"Wstrzymać realizację nowych działań". Wyciekło pismo Laska ws. CPK

Onet opisuje trudną sytuację w spółce, która ma zbudować Centralny Port Komunikacyjny. Panuje tam chaos, kluczowe decyzje są opóźniane, a pracownicy nie są w stanie w odpowiedni sposób złożyć wymaganych wniosków. Jak pisał były pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała, powodem prośby o przedłużenie terminu na uzupełnienie dokumentów potrzebnych do wydania przez wojewodę decyzji lokalizacyjnej był brak mapy w skali 1:5000 komplecie wymaganych dokumentów. Spółka przez 90 dni nie potrafiła dołączyć mapy do wniosku.

Pismo Macieja Laska

Portal dotarł do pisma nowego pełnomocnika ds. CPK Macieja Laska, które rzuca światło na powody paraliżu pracy spółki. W lutym Lasek skierował do ówcześnie p.o. prezesa spółki Filipa Czernickiego pismo, w którym sugerował wstrzymanie podejmowania kluczowych decyzji, w celu "zapewnienia efektywnej realizacji" audytów, które toczą się w spółce.

Lasek wskazywał, by "wstrzymać realizację nowych działań o charakterze projektowym, które skutkują zaciągnięciem nowych zobowiązań po stronie spółki" oraz "rozważyć zasadność wstrzymania procesu nabywania nieruchomości w ramach Programu Dobrowolnych Nabyć oraz Kolejowego Programu Dobrowolnych Nabyć".

Co więcej, kierownictwo spółki powinno rozważyć także wstrzymanie "postępowań administracyjnych i innych działań, które skutkują wywłaszczeniem nieruchomości, w tym w szczególności wniosków o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego". Jak widać, władze spółki wzięły te sugestie pod uwagę, jak wskazuje na to opóźnienie w uzupełnieniu dokumentacji potrzebnej do wydania przez wojewodę decyzji lokalizacyjnej.

Jednocześnie Maciej Lasek wskazuje, że powinny być podejmowane wszelkie decyzje niezbędne do dalszego funkcjonowania spółki, spłaty zobowiązań itd.

Czytaj też:

Duże zmiany w CPK. Wybrano nowego prezesaCzytaj też:

"To wypowiedzenie wojny". Niemiecki dziennik ostro o polskiej inwestycji