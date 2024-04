Magnesiki z widokiem na otchłań

Twórcy filmu „Strefa interesu” pokazali, że można. Film o „porządnej” niemieckiej rodzinie mieszkającej w domku z ogródkiem, o ojcu rodziny (Rudolf Höss) wychodzącym codziennie rano do ciężkiej pracy i jego żonie, zapobiegliwej pani domu, budujących swoją niemiecką Gemütlichkeit nad otchłanią, w sąsiedztwie pracujących non stop krematoriów obozu w Auschwitz – to opowieść o amoralności niemieckich nadludzi chodzących w ukradzionych futrach, próbujących szminek zagazowanych przed chwilą kobiet i wydłubujących diamenty ukryte w paście do zębów.