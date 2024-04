Zaskakująca lektura Kaczyńskiego w Sejmie. Tusk wbija szpilę

W piątek Sejm zajmował się m.in. nowelizacją ustawy o KRS oraz projektami KO, Lewicy i Trzeciej Drogi dotyczącymi aborcji. Kamery uchwyciły, jak prezes Prawa i Sprawiedliwości czyta własną książkę, "Polska naszych marzeń".

Sprawę skomentował złośliwie szef KO, premier Donald Tusk. "Czytał z narastającym zdumieniem" – napisał Tusk na platformie X.

twitter

Polska naszych marzeń. O czym jest książka Kaczyńskiego?

Praca "Polska naszych marzeń" została opublikowana w 2011 roku i stanowi wykład prezesa PiS na temat upragnionego kształtu państwa polskiego.

"Jest to bardzo osobista, a jednocześnie przenikliwa ocena sytuacji współczesnej Polski, osób rządzących i sprawujących wysokie urzędy państwowe, pogłębiona ogromną wiedzą historyczną oraz analizą dawnej i obecnej polityki zagranicznej. Autor odsłania nie zawsze uczciwe mechanizmy władzy, odnosi się także do sytuacji w szkolnictwie, sądownictwie, armii i mediach publicznych. Wskazuje patologie i proponuje konkretne działania naprawcze. Przedstawia program, który pozwoli Polsce stać się „Polską naszych marzeń” – państwem o silnej pozycji na świecie, praworządnym, bezpiecznym, mającym dobrze wykształconych obywateli, rozwijającym się gospodarczo i kulturalnie. Opisuje również tęsknotę za tymi, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej, zwłaszcza swój ból po stracie brata. Część druga, „Alfabet Jarosława Kaczyńskiego”, to zbiór prywatnych przemyśleń Autora na temat wielu znanych mu osób – członków rodziny, przyjaciół, kolegów z partii, najważniejszych osób życia publicznego. Opisując poszczególne osoby, przywołuje wiele rozmów nieznanych opinii publicznej i ujawnia kulisy wielu ważnych wydarzeń. Całość, mimo iż ma osobisty charakter, tchnie troską o dobro Polski i Polaków" – czytamy w opisie publikacji.

Czytaj też:

Tusk: Niektórzy się bali, że koalicja się podzieli