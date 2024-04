Zaostrza się walka o Kraków. "Popiera cię Nowak i Szydło"

W drugiej turze wyborów w Krakowie zmierzy się kandydat KO Aleksander Miszalski z Łukaszem Gibałą. Do poparcia Miszalskiego zachęcał na sobotnim wiecu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Sam Miszalski nie szczędził cierpkich słów pod adresem Gibały. – Kraków potrzebuje zmiany, ale zmiany rozsądnej, wyważonej, której krakowianie oczekują, a nie zmiany rewolucyjnej, nie zmiany opartej na hejcie. My potrzebujemy budować zgodę, współpracę pomiędzy różnymi mieszkańcami, grupami społecznymi i to robimy od samego początku – stwierdził Aleksander Miszalski na wiecu KO w Krakowie.

"Popiera cię Nowak i Szydło"

Zdaniem kandydata KO w ostatnim czasie nasiliła się kampania hejtu i oszczerstw. – Łukasz Gibała chyba lekko zaskoczony po tym swoim wyniku, w pierwszym dniu, jeszcze w dniu wyborach powiedział, że jeżeli ja wygram te wybory ucieszą się tylko deweloperzy i pijani turyści. Ja chciałem was spytać, ile tu jest deweloperów, ręka w górę proszę, pijanych turystów? Niestety ta kampania hejtu, nienawiści się nasila, pojawiły się różne reklamy, słupy, ale słuchajcie ja nie będę odpowiadał na ten hej hejtem – mówił.

Miszalski dodał, że zamierza odpowiadać na hejt "miłością, sercem KO". – W narracji Łukasza Gibały, mówi też o tym, że Aleksander Miszalski to kandydat kontynuacji, tylko on jest kandydatem zmiany. Cóż gdybym bym kandydatem Jacka Majchrowskiego, to pewnie poparłby mnie w pierwszej turze albo ja bym poparł Andrzeja Kuliga w pierwszej turze, ale nie jednak wystartowałem, bo Kraków potrzebuje zmian – stwierdził Aleksander Miszalski na spotkaniu z mieszkańcami w Krakowie.

– Łukasz Gibała był w PO, w Ruchu Palikota, teraz wziął na listy swoje członków partii Razem. 5 lat temu mówił: PiS to zło, że PiS trzeba oddzielić kordonem sanitarnym. Łukaszu, gdzie jest ten kordon? Popiera cię Barbara Nowak, Beata Szydło. Przyjmujesz to poparcie? Ja się boję, jaki jest układ tam. Czy można mu zaufać w tym kontekście? – stwierdził Aleksander Miszalski na wiecu KO w Krakowie.

