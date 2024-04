Polak na czele najważniejszego organu wojskowego UE? "To byłby dobry znak"

Polska zgłosiła gen. Sławomira Wojciechowskiego na stanowisko szefa Komitetu Wojskowego Unii Europejskiej. Swoich kandydatów zgłosiły także Słowenia i Irlandia.

Według nieoficjalnych doniesień polski generał ma największe szanse na objęcie stanowiska.

"Może być trudniej Sikorskiemu"

– Polak na tym stanowisku to byłby dobry sygnał europejskiego zaangażowania we wsparcie Ukrainy – stwierdził unijny dyplomata, cytowany przez RMF FM.

– Jeżeli Polak zostanie szefem Komitetu Wojskowego Unii Europejskiej, to może być trudniej Radosławowi Sikorskiemu objąć stanowisko komisarza do spraw obrony w nowym rozdaniu Komisji Europejskiej – ocenił redaktor naczelny portalu B2 Nicolas Gros-Verheyde. – Dwie unijne funkcje związane z obronnością dla Polski? – zapytał retorycznie.

Komitet Wojskowy UE

Komitet Wojskowy Unii Europejskiej składa się z szefów sztabu państw członkowskich UE. Organ kieruje unijnymi działaniami wojskowymi, rozwojem zdolności wojskowych oraz doradza i wydaje zalecenia Komitetowi Politycznemu i Bezpieczeństwa w sprawie potencjalnych kryzysów.

Nowy szef Komitetu Wojskowego Unii Europejskiej zostanie zatwierdzony przez Radę UE 17 maja. Wcześniej wyboru dokonają szefowie sztabów 27 państw w drodze głosowania większościowego. Kadencja szefa Komitetu Wojskowego UE gen. Roberta Brieger kończy się 31 maja 2025 r. Nowy szef Komitetu zostanie wybrany na trzy lata i obejmie swoją funkcję 1 czerwca 2025 r.

Kim jest Sławomir Wojciechowski?

Gen. Sławomir Wojciechowski w przeszłości był m.in. dowódcą operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych. 12 września 2018 r. został skierowany do Szczecina na stanowisko dowódcy Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego. W 2020 r. był w składzie Rady Programowej Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. W listopadzie 2021 r. minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak skierował go do rezerwy kadrowej w ramach wykonywania zadań w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego.

Od 14 lipca 2022 r. gen. Wojciechowski pełni funkcję polskiego przedstawiciela wojskowego przy Komitetach Wojskowych NATO i UE.

