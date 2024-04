Szokujące wpisy Protasiewicza. "Stanowczo się odcinamy"

Jacek Protasiewicz w styczniu objął stanowisko wicewojewody dolnośląskiego. W przeszłości przez trzy kadencje zasiadał w Sejmie, a przez kolejne trzy w Parlamencie Europejskim. W 2023 r. nie udało mu się zdobyć mandatu poselskiego. Natomiast w ostatnich wyborach samorządowych polityk nie dostał się do sejmiku, startując z list Trzeciej Drogi.

Jeżeli Izabela Bodnar wygra drugą turę wyborów na prezydenta Wrocławia, wówczas wicewojewoda dolnośląski przejmie po niej mandat poselski.

Protasiewicz zasłynął niegdyś awanturą na lotnisku we Frankfurcie. Niemiecki dziennik "Bild" pisał w 2014 r., że pijany polityk awanturował się z obsługą i krzyczał "Heil Hitler!".

Protasiewicz wywołał burzę. Skandaliczne wpisy polityka

Jacek Protasiewicz zamieścił w niedzielę na platformie X zdjęcie z Darią Brzezicką, studentką Uniwersytetu Warszawskiego, która w ostatnich wyborach samorządowych ubiegała się o mandat radnej w Warszawie z list Trzeciej Drogi (bez powodzenia). "A teraz przystępujemy do niedzielnego obiadu, więc – trolle! – nie przeszkadzać!" – napisał polityk.

Wicewojewoda dolnośląski zaczął zamieszczać w sieci niewybredne wpisy pod adresem przeciwników politycznych, dziennikarzy oraz internautów. Polityk kierował nieprzyzwoite treści oraz oburzające insynuacje m.in. pod adresem działacza PiS Oskara Szafarowicza, a także Marcina Dobskiego z portalu Salon24.pl, Roberta Mazurka z radia RMF FM i Kanału Zero oraz byłego szefa TVP Info Samuela Pereiry.

Wielu polityków oraz komentatorów domagało się reakcji ze strony PSL. Protasiewicz, który w przeszłości był politykiem Platformy Obywatelskiej, należy do Unii Europejskich Demokratów, która jest w sojuszu z Polskim Stronnictwem Ludowym. "No dobra, pośmialiśmy się, ale skoro sytuacja zaczyna niebezpiecznie przypominać patostreamy, to jestem ciekaw czy premier Władysław Kosiniak-Kamysz widział, co tu dzisiaj wywija jego wicewojewoda" – napisał na portalu X poseł PiS Radosław Fogiel.

twitter

PSL reaguje, Protasiewicz odpowiada

"Stanowczo odcinamy się od niestosownych wpisów J. Protasiewicza. Nie ma naszej zgody na działania niezgodne ze standardami etycznymi, jakie stawiamy naszym przedstawicielom w życiu publicznym. W tej sprawie zostaną podjęte odpowiednie kroki" – czytamy w oświadczeniu PSL.

"Szanuję zdanie kolegów, ale ja w PSL nie jestem! Robię, to co robię na własny rachunek" – odpowiedział wicewojewoda dolnośląski Jacek Protasiewicz.

