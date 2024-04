Kłopoty Protasiewicza. Sawicki: Oczekuję od Kosiniaka-Kamysza stosownych kroków

Wicewojewoda dolnośląski Jacek Protasiewicz opublikował w niedzielę na platformie X zdjęcie z Darią Brzezicką, studentką Uniwersytetu Warszawskiego, która w ostatnich wyborach samorządowych ubiegała się o mandat radnej w Warszawie z list Trzeciej Drogi (bez powodzenia). "A teraz przystępujemy do niedzielnego obiadu, więc – trolle! – nie przeszkadzać!" – napisał polityk.

Protasiewicz zaczął zamieszczać w sieci niewybredne wpisy pod adresem przeciwników politycznych, dziennikarzy oraz internautów. Polityk kierował nieprzyzwoite treści oraz oburzające insynuacje m.in. pod adresem działacza PiS Oskara Szafarowicza i byłego szefa TVP Info Samuela Pereiry.

PSL reaguje na wpisy Protasiewicza

Wielu polityków oraz komentatorów domagało się reakcji ze strony PSL. Jacek Protasiewicz należy do Unii Europejskich Demokratów, która jest w sojuszu z Polskim Stronnictwem Ludowym.

"Stanowczo odcinamy się od niestosownych wpisów J. Protasiewicza. Nie ma naszej zgody na działania niezgodne ze standardami etycznymi, jakie stawiamy naszym przedstawicielom w życiu publicznym. W tej sprawie zostaną podjęte odpowiednie kroki" – czytamy w oświadczeniu PSL.

"Szanuję zdanie kolegów, ale ja w PSL nie jestem! Robię to, co robię na własny rachunek" – odpowiedział wicewojewoda dolnośląski.

Sawicki o Protasiewiczu: Wystawia sam sobie świadectwo, nam też

W audycji Radia Plus Marek Sawicki został zapytany o sprawę Jacka Protasiewicza. – Można by powiedzieć, że gdyby nie ważna funkcja, jaką pełni Jacek Protasiewicz, to wiosna udzieliła się temu panu aż zanadto i obnoszenie się ze swoimi, że tak powiem, orientacjami i ekscesami publicznie jest kompletnie bez sensu. Tego typu dyskusja po prostu… wystawia sam sobie świadectwo, nam w jakimś sensie też – skomentował marszałek senior Sejmu.

– Jest to odcięcie, ale oczekuję od prezesa Kosiniaka-Kamysza, że pójdą stosowne kroki. Ja bym był za bardzo restrykcyjnym podejściem do tego typu zachowań i odwołaniem [Protasiewicza – przy. red.] z funkcji wicewojewody – stwierdził polityk ludowców.

