Według Instytutu Badań nad Wojną (ISW) pomoc amerykańska jest niezbędna dla zdolności ukraińskiej armii do obrony przed obecnymi i przyszłymi rosyjskimi operacjami ofensywnymi, które rozpoczną się późną wiosną i latem tego roku. W raporcie think tanku przypomniano wypowiedź szefa GUR Cyryla Budanowa, że wojska ukraińskie przygotowują się do odparcia przyszłej dużej ofensywy rosyjskiej, która spodziewana jest na przełomie maja i czerwca. Według jego oceny bez pomocy wojskowej Zachodu będzie to "katastrofalnie trudne”.

Ukraina potrzebuje wsparcia

Analitycy cytują także wypowiedź ministra obrony Rustema Umerowa w sprawie napiętej sytuacji na wschodzie Ukrainy. Szef ukraińskiego MON zauważył, że Rosjanie koncentrują swoje wysiłki na zachód od Bachmutu w kierunku Czasiwego Jaru, a Siły Zbrojne Ukrainy z powodzeniem wykorzystują nowoczesny sprzęt przeciwko przeważającej liczbie wroga.

Ponadto ISW nawiązało do wypowiedzi rzecznika grupy "Chortycja” Nazara Wołoszyna. Jak powiedział, armia ukraińska na kierunkach Bachmut i Awdijiwka może użyć od jednego do pięciu pocisków artyleryjskich na każde 10 pocisków artyleryjskich wroga.

Według analityków Instytutu zdolność Sił Zbrojnych Ukrainy do odparcia niedawnego nasilenia rosyjskich działań ofensywnych na wschodniej Ukrainie uległa pogorszeniu z powodu braku środków i w najbliższej przyszłości będzie się nadal pogarszać, jeśli opóźnienia w pomocy wojskowej będą wciąż trwały.

"Siły rosyjskie wykorzystują obecnie niedobory ukraińskiego sprzętu spowodowane brakiem pomocy USA w zakresie bezpieczeństwa do osiągnięcia niewielkich korzyści taktycznych. Jednakże przyszłe rosyjskie operacje ofensywne mogą przynieść bardziej znaczące i groźne korzyści, zwłaszcza na zachód od Bachmutu, jeśli Stany Zjednoczone będą nadal zwlekać z pomocą dla Ukrainy” – podkreślają eksperci.

