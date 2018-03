Decentralizacja Kościoła katolickiego

W dniu 8 lutego 2018 r. wziąłem udział w programie Jana Pospieszalskiego „Warto rozmawiać” w TVP1. Jednym z tematów tej audycji była akcja „Polska zawsze wierna”, która polega na podpisywaniu petycji skierowanej do przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Apel zawiera prośbę, aby biskupi katoliccy w naszym kraju potwierdzili tradycyjne nauczanie w sprawie nierozerwalności małżeństwa i niedopuszczania do komunii świętej osób żyjących w różnego rodzaju związkach niesakramentalnych. Do połowy lutego petycję podpisało ponad 120 tys. osób, które nie zgadzają się z głębokimi zmianami wprowadzanymi obecnie w Kościele katolickim w różnych częściach świata. Sygnatariusze tego apelu nie chcą takich zmian w naszej ojczyźnie.