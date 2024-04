Niebawem projekt kolejnej kontrowersyjnej ustawy. Kotula o rozmowach z PSL

Minister ds. równości była w środę rano gościem na antenie TVN 24. Jeden z tematów rozmowy dotyczył kwestii związków partnerskich. Polityk została zapytana, czy propozycja legislacyjna w tym zakresie jest już gotowa.

– To nie jest kwestia gotowości bądź nie ustawy, to jest kwestia ostatnich rozmów z Polskim Stronnictwem Ludowym – powiedziała Katarzyna Kotula.

Ustawa o związkach partnerskich. Kwestia przysposobienia dzieci

Minister z Lewicy powiedziała, że kwestia przysposobienia dzieci jest na ten moment nieuzgodniona. – Jeśli ktokolwiek w ramach tego związku ma dziecko, jest rodzicem biologicznym, to jest tylko kwestia tego, żeby ta druga osoba w rodzinie miała prawa, ale też przede wszystkim miała obowiązki wobec dziecka, dziecko żeby miało prawo do rodziny i żeby miało prawo do bezpieczeństwa – powiedziała Kotula.

Polityk stwierdziła, że politycy Trzeciej Drogi mówią otwarcie, że obawiają się utraty własnego elektoratu i tego, że będą musieli tłumaczyć, że to jest jakieś otwarcie drogi do adopcji. […] Dzisiaj toczą się rozmowy już tylko co do jednego zapisu i ustawa zostanie wkrótce złożona – zapowiedziała Kotula.

Zawiadomienie do prokuratury ws. Kotuli

O Katarzynie Kotuli jest ostatnio głośno z kilku powodów. Jednym z nich jest sprawa oskarżeń o promowanie tabletek do aborcji farmakologicznej, co nie jest obecnie zgodne z prawem. Do prokuratury trafi zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez minister ds. równości.

Przywołano w nim m.in. artykuł 152 Kodeksu karnego, przewidujący karę do 3 lat pozbawienia wolności za udzielanie ciężarnej kobiecie pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy. Wskazano też na art. 56 prawa farmaceutycznego, zabraniającego reklamy reklamy produktów leczniczych niedopuszczonych do obrotu na terytorium Polski.

