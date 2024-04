Morawiecki apeluje ws. II tury wyborów. Wskazał, na kogo należy głosować

Już w najbliższą niedzielę Polacy pójdą ponownie do urn wyborczych, aby w drugiej turze wybrać wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W ponad 700 miastach i gminach konieczna będzie "dogrywka" wyborcza.

Morawiecki: Pokażcie czerwoną kartkę KO

Do sprawy odniósł się były premier Mateusz Morawiecki. Polityk zaapelował do rodaków, aby w wyborach pokazali Koalicji Obywatelskiej czerwoną kartkę.

– Wszystkich proszę przede wszystkim o to, abyście państwo poszli do tych wyborów i głosowali w całej Polsce według tylko jednego klucza, żółta albo najlepiej czerwona kartka dla kandydatów KO, dla PO. Zobaczcie co oni pokazują, minęło raptem pół roku od wyborów. Zwolnienia grupowe pojawiają się w całej Polsce coraz częściej, rosną koszty życia, przywrócony VAT na żywność. Już jedzenie podrożało o ponad 5 proc. w ciągu kilkunastu dni. Za dwa miesiące drożeje energia elektryczna, gaz, energia cieplna, paliwo – powiedział Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej.

Oficjalne wyniki wyborów samorządowych

Państwowa Komisja Wyborcza podała w poprzedni poniedziałek wieczorem ostateczne i pełne wyniki wyborów samorządowych. Zgodnie z nimi, w wyborach do sejmików wojewódzkich zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość. Partia Jarosława Kaczyńskiego zwiększyła swoją przewagę w porównaniu do badania exit poll i zakończyła wybory z wynikiem 34,27 proc. (exit poll dawał PiS 33,7 proc.). Druga Koalicja Obywatelska zdobyła 30,59 proc. (exit poll – 31,9 proc.).

Na Trzecią Drogę głosowało 14,25 proc. (exit poll – 13,5 proc.), Konfederacja 7,23 proc. (7,5 proc.), a Lewica – 6,32 proc. (6,8 proc.).

Prawo i Sprawiedliwość wygrało w siedmiu, a Koalicja Obywatelska – w dziewięciu województwach. To jeszcze nie znaczy, że obie partie w tylu sejmikach będą rządzić. W okręgach, w których PiS nie ma samodzielnej większości ważna będzie również zdolność koalicyjna ugrupowania.

Czytaj też:

W dużych miastach zdobył najlepszy wynik z PiS. Śliwka: Elbląg doczeka zmianyCzytaj też:

"Pierwszy raz od niepamiętnych czasów". Czarnek: Muszę się tu zgodzić z Tuskiem