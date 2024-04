Wentyl można zatkać

Bronią dobra wspólnego, odwołując się do wsparcia opinii publicznej, a gdy trzeba – do Konstytucji. To drugie dotyczy sytuacji, gdy wartości i normy konstytucyjne zostały naruszone, ale przecież gdy władzę przejmują ugrupowania wywrotowe – zasady konstytucyjne naruszane są ciągle.

Formalne odwołanie się do Konstytucji to dla opozycji procedura dosyć prosta. Wystarczą konstytucyjne argumenty i poparcie 50 posłów. A skoro Prawo i Sprawiedliwość tak ciężko o Trybunał walczyło, to chyba przyszedł czas, żeby teraz się do niego zwracać. Tak by się wydawało, a jednak…