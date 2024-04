Szybka kasa

„Pięć milionów”. „A wczoraj?”. „Cztery miliony”. Gill to mały inwestor giełdowy opowiadający o akcjach w Internecie pod pseudonimem Roaring Kitty. W domu bogatego finansisty Gabe’a Plotkina (Seth Rogen) odbywa się tymczasem inna rozmowa: „Ile dziś straciliśmy?”. „Miliard”. „A wczoraj?”. „Miliard”. Czy to możliwe, by pospolite ruszenie maleńkich graczy inwestujących drobne kwoty ograło rekiny w Wall Street i wpędziło je w potężne tarapaty? Tak, jeśli rekiny same się o to proszą.