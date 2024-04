Zapiski ocalonego

Prowadzony na rzeź ocalał i opowiedział. W jednym tomie ukazuje się teraz jego nieformalna trylogia obozowa, oryginalnie wydawana w latach 1947–1986, rozpoczęta esejem autobiograficznym „Czy to jest człowiek”. „Nie została napisana w celu sformułowania nowych punktów oskarżenia – pisał Levi we wstępie do książki – będzie mogła natomiast dostarczyć dokumentów do obiektywnego studium niektórych aspektów duszy ludzkiej”. Obdarzony wybitną inteligencją, wielkim darem obserwacyjnym i duszą filozofa autor opowiada o piekle zagłady zarazem jako świadek, jak i ofiara oraz badacz.

W kolejnej książce – „Rozejm” – opowiada swą odyseję powrotną, po wyzwoleniu, i to także smutna lektura: mur niezrozumienia. Mało kto słyszał o Auschwitz.