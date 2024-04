Prezenter telewizyjny: Co drugi minister edukacji dzwoni z propozycją

Od początku kwietnia w TVP2 emitowane są odcinki teleturnieju Va Banque" z nowym prowadzącym. W tej roli Przemysława Babiarza zastąpił Radosław Kotarski. Kotarski był już wcześniej związany z TVP2. Prowadził cykl "Podróże z historią" i współprowadził teleturniej "Tylko ty!", współpracował też z "Pytaniem na śniadanie". Poza tym stworzył kanał Polimaty na YouTube, a także jest właścicielem Wydawnictwa Altenberg.

W rozmowie z serwisem Plejada był pytany, czy nie myślał nigdy o wejściu do polityki. – Nie chcę nikogo urazić, ale nie mam zbyt dobrego zdania o klasie politycznej. Poza kilkoma wyjątkami nie chciałbym z tymi ludźmi przebywać w jednym pokoju, a już tym bardziej – na jednej sali obrad. Nie chodzi mi o to, że politycy są z gruntu zdemoralizowani. Ale, dyplomatycznie rzecz ujmując, uważam, że trzeba mieć elastyczną moralność, żeby odnaleźć się w świecie polityki – stwierdził.

Kotarski: Są pytania i propozycje

Jednocześnie przyznał, że jest duże zainteresowanie współpracą z nim ze strony władz. – Niemal każdy nowy minister, a przynajmniej co drugi, dzwoni do mnie z jakimś pytaniem lub propozycją – powiedział Kotarski.

– Kiedyś na przykład w Ministerstwie Edukacji Narodowej ktoś odkrył moją książkę "Włam się do mózgu". Pojawił się pomysł, żeby lekcje wychowawcze zastąpić zajęciami, podczas których uczniowie dowiedzą się, jak się skutecznie uczyć. Otrzymałem jednak informację, że środowisko nauczycielskie nie jest szczególnie przychylnie nastawione do tego. Zanotowaliśmy dość duży sprzeciw. Zupełnie tego nie rozumiałem. Innym razem ktoś stwierdził, że "Włam się do mózgu" powinno stać się lekturą nieobowiązkową. Wprost powiedziałem wtedy, że chyba nic gorszego dla tej książki nie jesteśmy w stanie zrobić – opowiada prezenter.

Zaznacza, że nie podjąłby się bycia konsultantem MEN. – Nie umiem wróżyć z fusów i nie wiem, jaka wiedza będzie przydatna za kilkanaście lat. To, w czym mógłbym pomóc, to kwestia jak uczyć – podsumował Radosław Kotarski.

Czytaj też:

Co dalej z gwiazdą TVP? Ucięła plotkiCzytaj też:

Ujawniono zarobki szefów kanałów TVP