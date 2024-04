Bodnar w niemieckich mediach: Robię coś ważnego, to "Tour de Prokuratura"

"Jak się przywraca niezależność prokuratury?" – takie pytanie postawił ministrowi w rządzie Donalda Tuska serwis Deutsche Welle.

"Przygotowywany jest projekt ustawy. Ale robię też coś bardzo ważnego dla mnie osobiście. To się nazywa 'Tour de Prokuratura', na wzór 'Tour de Konstytucja'. Po prostu jeżdżę po wszystkich prokuraturach. Byłem w Szczecinie, w Lublinie, w Łodzi. Kolejny etap to Kraków. To są bardzo intensywne, jednodniowe wyjazdy, podczas których spotykam się z prokuratorami, którzy na szczeblu lokalnym prowadzą drobne sprawy znęcania się, oszustw, czy kradzieży. Dla nich problemem nie jest struktura Prokuratury Krajowej, tylko podwyżka pensji dla pracowników. A moim psim obowiązkiem jest tym się zająć" – opowiada Adam Bodnar.

"Różne mechanizmy ochronne"

Minister sprawiedliwości przyznaje, że nie chce całkowitego powrotu do sytuacji sprzed rządów Zjednoczonej Prawicy. "Ponieważ mamy dość nieefektywne sądy. Musimy naprawić ich funkcjonowanie, ich codzienną sprawność oraz zaufanie obywateli. Musimy też wprowadzić różne mechanizmy ochronne, których w Polsce nie było, jak na przykład nadzór nad służbami specjalnymi. Afera Pegasusa jest dowodem na to, że powinniśmy zupełnie inaczej regulować ich funkcjonowanie" – przekonuje.

Bodnar zaznacza, że jednym z elementów "przywracania praworządności" ma być rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. "To jest bardzo ważna część planu działania, który przedstawiłem w Brukseli. Gdy Prawo i Sprawiedliwość przejmowało w 2015 roku władzę, oba te urzędy były rozdzielone. Zbigniew Ziobro, który wtedy objął resort sprawiedliwości, bardzo szybko doprowadził jednak do ich ponownego połączenia" – mówi DW.

"Teraz przywracam niezależność prokuratury, starając się stać z boku i zostawiać prokuratorom swobodę działania, nie zabierając publicznie głosu w sprawach, którymi się zajmują, na przykład przy rozliczaniu Funduszu Sprawiedliwości. Jednocześnie podejmuję rzeczywiste działania na rzecz rozdzielenia obu urzędów" – przekonuje szef MS.

