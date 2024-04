Bakłażan w nowej odsłonie

Mimo że to nie sezon na bakłażana, to przyszedł nam do głowy przepis, który robimy bardzo często latem. To bakłażan zapiekany z serem mozzarella w przepysznym sosie pomidorowym. Zacznijmy od bakłażana, który pozornie wydaje się być warzywem, a jest owocem, konkretnie jagodą. Pochodzi z tej samej rodziny, co pomidory i ziemniaki. Odmian kolorystycznych bakłażana jest wiele – nie tylko ciemnofioletowe, lecz także marmurkowe i pomarańczowe.