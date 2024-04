Gen. Samol o Polsce: Prawdopodobnie będziemy poświęceni na ołtarzu bezpieczeństwa USA

Były dowódca Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego (MNC NE) pytany w niedzielę w Polsat News, czy Stany Zjednoczone, w razie nuklearnej agresji Rosji, odpowiedziałyby takim samym krokiem, odparł: "Obawiam się, że nie".

– Mocarstwa dbają o to, żeby nie doszło do konfliktu w wymiarze globalnym. Prawdopodobnie my, jako kraj buforowy i nasze jednostki wojskowe, będziemy poświęceni na ołtarzu bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych lub nawet Europy Zachodniej – dodał.

Odnosząc się do ewentualnego członkostwa Polski w natowskim programie Nuclear Sharing, który polega na stacjonowaniu amerykańskiej broni jądrowej w krajach sojuszniczych, Samol ocenił, że "wejście do klubu nuklearnego jest bardzo ważne dla Polski, ale kluczowe jest, czy mamy możliwość przenoszenia tej broni i to, czy Polska będzie mogła jej użyć w przypadku ataku ze strony Rosji czy Białorusi".

Gen. Samol o pomocy USA dla Ukrainy. "Ukraińcy są w defensywie"

Komentując przyjęcie przez Izbę Reprezentantów amerykańskiego Kongresu pakietu pomocy, w którym zawarto 61 mld dolarów dla Ukrainy, generał zwrócił uwagę, że "czynnikiem strategicznym jest czas, którego Kijowowi brakuje". – Ukraińcy są w defensywie (…) pytanie, czy będą przygotowani na kolejną ofensywę, do której teraz przygotowuje się Rosja – powiedział.

Dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA) William Burns przyznał w tym tygodniu, że jeśli amerykańscy politycy nie zatwierdzą pomocy dla Ukrainy, to do końca 2024 r. Kijów może przegrać wojnę.



Według ustaleń amerykańskich mediów Pentagon z wyprzedzeniem przygotował dużą partię pomocy wojskowej dla Ukrainy, więc jest prawdopodobne, że po podpisaniu przez prezydenta USA Joe Bidena ustawy pomocowej, broń i amunicja trafią na front za "niecały tydzień".



Czytaj też:

Kreml o decyzji Kongresu: Ameryka będzie musiała za to odpowiedziećCzytaj też:

USA rozważają wysłanie dodatkowych doradców wojskowych na Ukrainę