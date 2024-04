Żukowska: To jest sytuacja, w której zgadzamy się z PiS, a PiS z koalicją rządzącą

– Przyznanie Ukrainie pakietu pomocowego to jest w znacznej mierze sukces polskiej dyplomacji, i to dyplomacji zarówno ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jak i pana prezydenta – powiedziała Żukowska w TVN24, odnosząc się do głosowania w amerykańskim Kongresie.

Ponad 60 mld dolarów dla Ukrainy. Izba Reprezentantów przyjęła ustawę

Izba Reprezentantów przyjęła w sobotę pakiet pomocowy dla Ukrainy o wartości 60,8 mld dolarów. Za ustawą głosowało 311 kongresmenów, w tym 101 Republikanów i 210 Demokratów. Przeciwko opowiedziało się 112 Republikanów. Ustawa trafi teraz do Senatu, gdzie prawdopodobnie zostanie przegłosowana w przyszłym tygodniu.

– To jest jedna z nielicznych sytuacji w Polsce, kiedy się zgadzamy z Prawem i Sprawiedliwością, a Prawo i Sprawiedliwość z obecnie koalicją rządzącą, że kwestie bezpieczeństwa, kwestie pomocy Ukrainie są absolutnie kluczowe – argumentowała Żukowska. – Tutaj musimy grać do jednej bramki i ja widzę tę grę – dodała.

Żukowska: To dobrze, że Duda spotkał się z Trumpem. Nie róbmy z niego potwora

Według niej to dobrze, że prezydent Andrzej Duda spotkał się z byłym prezydentem USA Donaldem Trumpem. – Chociaż mam jak najgorsze zdanie o panu Trumpie i mam nadzieję, że nigdy już nie będzie ponownie wybrany, ale nie wiemy tego, bo to jest w rękach Amerykanów, oni będą decydowali i głosowali w wyborach – zaznaczyła.

– Trzeba być na taką ewentualność (wygraną Trumpa – red.) przygotowanym, że to się wydarzy. Oby nie – stwierdziła posłanka Lewicy.

– Nie róbmy też z pana Donalda Trumpa potwora, że jak się go rozdrażni, to co? Zaatakuje Polskę? Z powodu tweeta premiera jednego z europejskich krajów? Nie wydaje mi się – powiedziała Żukowska, odnosząc się do krytycznego wobec Trumpa wpisu premiera Donalda Tuska.

Jak dodała, "wie, że jest zgoda między rządem a panem prezydentem, że w tej sprawie (pomocy dla Ukrainy – red.) gramy razem wspólnie i tutaj nie ma sporu".

