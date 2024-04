Prezydent: Rosja nie może wygrać tej wojny

– Rosja nie może wygrać wojny, to jest pierwsze i to będę zdecydowanie podtrzymywał wszędzie, gdzie jestem. Trzeba uczynić wszystko, żeby Ukraina zdołała się obronić – powiedział prezydent Duda w rozmowie z "Faktem".

– Rosja, powtarzam, nie może tej wojny wygrać, a Ukraina musi zyskać gwarancję bezpieczeństwa, najlepiej gdyby stała się członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Natomiast co do ewentualnych rozmów pokojowych to tylko Ukraina może decydować o tym, czy chce takie rozmowy prowadzić – zaznaczył przywódca RP.

Pomoc USA dla Ukrainy

Istotnym krokiem wzmacniającym Ukrainę w walce z Rosją jest decyzja amerykańskiej Izby Reprezentantów, która przyjęła w sobotę pakiet pomocowy dla Ukrainy o wartości 60,8 mld dolarów. Za ustawą głosowało 311 kongresmenów, w tym 101 Republikanów i 210 Demokratów. Przeciwko opowiedziało się 112 Republikanów. Ustawa trafi teraz do Senatu, gdzie prawdopodobnie zostanie przegłosowana w przyszłym tygodniu.

Prezydent USA Joe Biden wezwał Senat do jak najszybszego przesłania dokumentów na jego biurko, aby mógł je podpisać i umożliwić wysłanie broni i sprzętu na Ukrainę.

Zgodę Izby Reprezentantów uzyskały też przepisy o wsparciu dla Izraela (23 mld dolarów), Tajwanu i państw Indo-Pacyfiku (8 mld dolarów), jak również ustawa o konfiskacie aktywów rosyjskich i sprzedaży TikToka przez chińskiego właściciela aplikacji.

"Jestem wdzięczny spikerowi Mike'owi Johnsonowi! Zatwierdzenie pakietu pomocowego dla Ukrainy przez Izbę Reprezentantów USA to kluczowa decyzja, która pomoże powstrzymać rosyjską agresję. To wyraźne potwierdzenie przywództwa Stanów Zjednoczonych wśród wszystkich krajów wolnego świata" – napisał na platformie X prezydent Andrzej Duda, komentując decyzję Izby.

Czytaj też:

Prezydent i premier reagują na decyzję USA. "Mam nadzieję, że nie jest za późno"Czytaj też:

Gen. Samol o Polsce: Prawdopodobnie będziemy poświęceni na ołtarzu bezpieczeństwa USA