Nastoletnia piosenkarka nie chodzi do szkoły. "Odpowiada mi ten schemat"

Obecnie 16-letnia wokalistka Viki Gabor promuje najnowszy singiel – "Daj mi znak". Przy tej okazji pojawiła się w śniadaniowym programie "Dzień Dobry TVN", gdzie poruszyła kilka tematów. Jednym z nich była kwestia zachowania równowagi między edukacją a karierą.

– Od początku, jak zaczęłam swoją karierę i szkołę, ustaliliśmy z moim teamem, że mam taki kalendarz i wszystko jakoś ogarniam, daję radę. Mam dobre oceny, muszę się pochwalić, na razie jest okej, no i mam wszystko w sumie zdalnie. Jestem w takiej szkole, gdzie wszystko zdaję tak naprawdę z domu, więc powiedzmy, że mam taki luz. Nawet jak jestem w trasie, mogę zdać egzamin. Jest to naprawdę fajna szkoła i odnajduję się w niej – zdradziła Viki Gabor.

W tym roku szkolnym gwiazda zaczęła pierwszą klasę liceum. Nie uczęszcza jednak do szkoły stacjonarnie, ale uczy się w trybie zdalnym. Jak mówi, nie brakuje jej kontaktu z rówieśnikami z klasy.

– Mam taki komfort, że nikt się na mnie nie patrzy i mogę się skupić na lekcjach. Jakbym była w szkole teraz, to pewnie bym nie miała spokoju, więc odpowiada mi ten schemat – stwierdziła.

– Mama zawsze mnie pcha do tej szkoły, tak samo, jak i tata. Mnie na tym też zależy, więc jest dobrze. Pamiętam, że mieliśmy taką rozmowę, że szkoła musi być zrobiona. Kariera karierą, ale szkoła musi być – powiedziała nastolatka.

Kim jest Viki Gabor?

Wiktoria Gabor urodziła się 10 lipca 2007 r. w Hamburgu. To polska piosenkarka, autorka tekstów, kompozytorka i celebrytka pochodzenia romskiego.

Gabor była finalistką drugiej edycji The Voice Kids (2019). To także zwyciężczyni 17. Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci (2019). Wydała dwa albumy studyjne: Getaway (Into My Imagination) (2020) i ID (2022).

W kwietniu 2023 premierę miał serial dokumentalny TVP o artystce pt. "Viki Gabor: Mój świat".

