Słaba frekwencja. Tusk niezadowolony: Nie stać nas na to

Frekwencja w drugiej turze wyborów samorządowych na godzinę 12 wyniosła 12,93 proc. – poinformował Sylwester Marciniak, szef Państwowej Komisji Wyborczej (PKW). Marciniak przekazał na konferencji prasowej, że uprawnionych do głosowania jest 12 017 627 osób, a do godziny 12 wydano 1 554 381 kart do głosowania. To oznacza, że frekwencja w skali kraju wyniosła 12,93 proc.

W poprzednich wyborach samorządowych w 2018 r., w drugiej turze, o tej porze frekwencja wyniosła 15,61 proc.

Do niskiej frekwencji odniósł się w mediach społecznościowych premier. Jego zdaniem to zły prognostyk przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 9 czerwca. "Albo silna, bezpieczna Polska w zjednoczonej Europie albo samotny i pogrążony w chaosie kraj wystawiony na rosyjskie prowokacje i dywersję – o tym będą wybory europejskie. Nie stać nas na niską frekwencję. Taka lekcja z dzisiejszych wyborów" – stwierdził gorzko Donald Tusk.

Województwa z najwyższą i najniższą frekwencją

Szef PKW powiedział, że wyróżniają się trzy województwa z najwyższą frekwencją: podlaskie – 15,83 proc.; lubelskie – 15,41 proc.; podkarpackie – 14,89 proc.

Z kolei najniższą frekwencję odnotowano w województwach: dolnośląskim – 10,64 proc.; drugą od końca w opolskim – 11,92 proc.; trzecią w śląskim – 11,98 proc.

Miasta i gminy z najwyższą i najniższą frekwencją

Marciniak podał również dane o najwyższej i najniższej frekwencji w kilku wybranych miastach wojewódzkich. Najwyższa frekwencja wynosi 14,13 proc. w Zielonej Górze; 13,63 proc. w Kielcach i 13,60 proc. w Rzeszowie.

Natomiast najniższa frekwencja panuje we Wrocławiu (8,97 proc.); w Gorzowie Wielkopolskim (10,02 proc.) i w Poznaniu (11,16 proc.).

Według danych PKW w stosunku do liczby osób uprawnionych najmniej wyborców wzięło udział w głosowaniu w gminie Stargard, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie – 7,64 proc.

Z kolei w stosunku do liczby osób uprawnionych najwięcej wyborców wzięło udział w głosowaniu w gminie Odrzywół, powiat przysuski, województwo mazowieckie – 28,05 proc.

