Politycy Lewicy zadowoleni z wyników II tury wyborów

Za nami II tura wyborów samorządowych. Polacy ponownie głosowali m.in. w 60 miastach prezydenckich, w tym w dziewięciu wojewódzkich: Gorzowie Wielkopolskim, Kielcach, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Toruniu, Wrocławiu i Zielonej Górze. Najbardziej zacięty pojedynek dot. Krakowa oraz Wrocławia.

W zdecydowanej większości miast zwyciężyli kandydaci Koalicji Obywatelskiej lub przez nią popierani. Tymczasem politycy Nowej Lewicy również, w swojej opinii, mają powody do zadowolenia. We Włocławku zwyciężył ich kandydat Krzysztof Kukucki.

"Włocławek, Będzin, Częstochowa, Świdnica, Ostrów Wielkopolski, Słupsk najprawdopodobniej dla lewicowych i postępowych kandydatów i kandydatek! Brawo! Miasta powiatowe stawiają na @__Lewica!" – napisała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

"Dobry dzień dla Polski! Wielu prezydentów, burmistrzów i wójtów wspieranych przez @__Lewica wygrywa dobry czas dla lokalnych wspólnot! Włocławek, Wrocław, Częstochowa, Rzeszów, Poznań, Świdnica, Kraków, Będzin, itd. itd. itd.! Jest moc" – napisał z kolei wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Wybory samorządowe

Druga tura wyborów samorządowych została w niedzielę przeprowadzona w 748 miastach i gminach, w tym w 60 miastach prezydenckich.

Lokale wyborcze zostały otwarte o godzinie 7. Głosowanie zakończyło się o godzinie 21. Państwowa Komisja Wyborcza apelowała, by do lokalu wyborczego udać się jak najwcześniej i nie zwlekać do ostatniej chwili.

Dwa tygodnie temu w wyborach do sejmików wojewódzkich najwięcej głosów zdobyło Prawo i Sprawiedliwość. Partia Jarosława Kaczyńskiego zakończyła wybory z wynikiem 34,27 proc. Druga Koalicja Obywatelska zdobyła 30,59 proc.

Na Trzecią Drogę głosowało 14,25 proc. (exit poll – 13,5 proc.), Konfederacja 7,23 proc. (7,5 proc.), a Lewica – 6,32 proc. (6,8 proc.).

Prawo i Sprawiedliwość wygrało w siedmiu, a Koalicja Obywatelska – w dziewięciu województwach.

Czytaj też:

Bolesna porażka PiS. W tym mieście partia Kaczyńskiego rządziła od 10 latCzytaj też:

"To jest dopiero coś!". Wymowny wpis Tuska po ogłoszeniu exit poll