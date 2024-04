Leszczyna: Zielony Ład został w znacznej mierze powstrzymany

Minister zdrowia komentowała w TVP Info wyniki drugiej tury wyborów samorządowych. – W dużych miastach szyld PO czy KO pomagał kandydatom. Najlepszym dowodem jest Warszawa i wygrana w pierwszej turze prezydenta Trzaskowskiego. Teraz w Krakowie wygrał Olek Miszalski. Mamy też Rzeszów, Gliwice. Takich miast jest bardzo dużo – wskazała Izabela Leszczyna.

Polityk PO odniosła się także do wyborów we Wrocławiu, gdzie w drugiej turze rywalizowali samorządowcy związani z jej ugrupowaniem – Jacek Sutryk (zwyciężył) i Izabela Bodnar. Co zastanawiające, tam frekwencja była szczególnie niska. – Wyborcy nie mieli takiej motywacji, żeby bronić Wrocławia, jego autonomii, samorządu – przekonywała w TVP Info, nawiązując do walki z Prawem i Sprawiedliwością.

Rząd powstrzymał Zielony Ład?

Izabela Leszczyna przekonuje, że w przypadku czerwcowych wyborów do PE będzie inaczej. – Myślę, że będzie inaczej. Polacy i Polki już zobaczyli, że Koalicja Obywatelska z premierem Tuskiem na czele i szerokim rządem demokratycznej koalicji przez niespełna cztery miesiące odblokowała ogromne środki unijne. Mamy pieniądze z KPO, czego PiS nie był w stanie zrobić przez ponad dwa lata – wskazała szefowa MZ.

– Po drugie Zielony Ład został w znacznej mierze powstrzymany. PiS podpisał grzecznie i w Polsce wykrzykiwał jaka zła jest Unia. My pojechaliśmy i wynegocjowaliśmy punkty, na których zależało rolnikom – dodała minister. Leszczyna podkreśliła, że jeżeli chodzi o zmiany w sądownictwie „są gotowe ustawy i Unia wie, że rząd będzie realizował agendę demokratyczną”.

Izabela Leszczyna zapewniła także, że nie zamierza zamieniać teki ministra na mandat europosła w głosowaniu 9 czerwca. – Nie idę do Brukseli, nie miałam takiego zamiaru – zadeklarowała.

Czytaj też:

Bodnar przegrywa we Wrocławiu. Winę ponosi Protasiewicz?Czytaj też:

Alarm dla PiS. Ardanowski: Może nie być z kim zawierać koalicji