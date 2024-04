Nuclear sharing? Gen. Polko: Polska ma wszystkie predyspozycje, aby wejść do tego programu

DoRzeczy.pl: Prezydent Andrzej Duda zaznacza, że dla bezpieczeństwa Polski udział w programie nuclear sharing byłby czymś korzystnym. Jak pan ocenia ten pomysł?

Gen. Roman Polko: Kiedyś już mówiłem o tym i powtórzę, że lepiej o takich sprawach rozmawiać w zaciszu gabinetów. Należy wszystko uzgadniać. Pytanie brzmi, czy my chcemy sprawę załatwić, czy budować na tym politykę? Jeżeli chcemy coś zbudować i załatwić, to należy rozmawiać, a ewentualnie na samym końcu ogłasza się to wraz z partnerem.

Polska ma wszystkie predyspozycje, aby wejść do tego programu, czyli posiada środki żeby bezpiecznie przenosić i użytkować broń jądrową, bowiem w to wchodzi artyleria i samoloty F-35, czy F-16, które mogą być nosicielami takich rakiet. Na dziś bezpieczeństwo nuklearne zapewnia nam Francja lub USA, bowiem jesteśmy w NATO. W ramach programu nuclear sharing również bez zgody tych krajów te środki nie mogłyby być uruchomione, jednak każda większa integracja, większa podmiotowość czy zaufanie powierzone Polsce wzmacnia nasze bezpieczeństwo. Krótko mówiąc, im silniejsza pozycja Polski w sojuszu NATO, tym bardziej wszyscy z naszym głosem będą się liczyć, a program nuclear sharing stanowi dodatkowe uzbrojenie. Zadziałałoby to z pewnością od strony psychologicznej na Rosję, która bardziej musiałaby się zastanawiać nad przeprowadzaniem prowokacji na terytorium Polski.

Czyli broń jądrowa przekłada się na bezpieczeństwo?

Trudniej jest prowokować kraje posiadające broń jądrową. Przykładem jest Korea Północna, gdzie pewnie już dawno doszłoby do interwencji, gdyby nie broń jądrowa. Iran od dawna chce wejść w posiadanie broni jądrowej wiedząc jak wzmacnia to bezpieczeństwo kraju. Natomiast warto podkreślić, że w ramach programu nuclear sharing broń jest na terenie naszego kraju, mamy środki przenoszenia, jednak nie możemy tej broni użyć kiedy i jak chcemy, lecz musimy mieć zgodę USA i NATO.

