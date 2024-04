Minister: Myślę, że z tego będzie afera

W poniedziałek przed sejmową komisją śledczą ds. afery wizowej stanął był szef MSWiA Mariusz Kamiński. Polityk PiS powiedział przed komisją, że jako pierwszy wszedł w posiadanie informacji o możliwych nadużyciach korupcyjnych w resorcie spraw zagranicznych. Potwierdził, że wobec byłego współpracownika Piotra Wawrzka Edgara Kobosa została zastosowana operacja specjalna CBA. Opowiedział o wręczeniu kontrolowanej łapówki.

Nielegalne wizy studenckie

Tymczasem minister nauki i szkolnictwa wyższego Dariusz Wieczorek uważa, że afera wizowa ma jeszcze jeden aspekt, o którym nie mówią media. Chodzi o nielegalne wydawanie wiz studenckich osobom, które w ogóle nie podjęły nauki w Polsce. Jak powiedział, jest to "kolejna rzecz, która pewnie będzie musiała przez prokuraturę być wyjaśniana".

– Proceder wydawania wiz dla studentów, którzy w ogóle nie przyjeżdżali do Polski na studia, jechali sobie gdzieś na teren Unii Europejskiej. […] Myślę, że z tego będzie afera. Polega to na tym, że często powstawały jakieś takie pseudouczelnie, które właściwie nie zajmowały się nauką, występowały tylko o to, aby rekrutować zagranicznych studentów, którzy się zgłaszali […] często oni w ogóle nie pojawiali się na tych uczelniach i po prostu gdzieś jechali dalej w świat – powiedział.

– Ja zresztą dzisiaj to widzę i też to mogę powiedzieć, bo jest strasznie dużo wniosków jakichś uczelni, których nazw nie jestem w stanie nawet wymienić […] [Mówimy – przyp. red.] o polskich uczelniach, które ogłaszają nabory i występują do MSWiA i do Ministerstwa Nauki o zgodę na przyjmowanie zagranicznych studentów. Tutaj wspólnie z ministrem Kierwińskim już bardzo pilnujemy tego, co to są za uczelnie, a w ogóle mamy powołany zespół, który od dwóch miesięcy pracuje również nad uszczelnieniem tego systemu i nad aferami wizowymi dotyczącymi studentów – dodał Wieczorek.

