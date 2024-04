"Trzeba chuchać, dmuchać". Zgorzelski ostrzega przed "smerfami marudami"

Zgorzelski gościł we wtorek w programie "Bez uników" na antenie PR3, a pytania zadawała mu Renata Grochal.

Wybory do unijnego parlamentu

– Z pewnością Krzysztof Hetman on ogłosił już swoją decyzję i myślę, że akurat w przypadku tego parlamentarzysty to jest jak najbardziej uprawnione i powiedziałbym zasłużone, ponieważ rezygnując z części kadencji w PE, wrócił do kraju. Wygrał mandat w trudnym okręgu na ścianie wschodniej, więc pomógł i uprawdopodobnił zwycięstwo nad PiS-em – powiedział wicemarszałek Sejmu.

Pytany o ewentualne kandydatury ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza i ministra aktywów państwowych Borysa Budki, odparł, że nie wie, przyznając, że w przypadku tego pierwszego, jest to prawdopodobne.

Zgorzelski: Chuchać, dmuchać na UE

– To jest swoisty program zabezpieczenia interesów Polski w Unii Europejskiej poprzez silną reprezentację, jeżeli te wybory przegramy, gdybyśmy je przegrali – oczywiście tak się nie stanie – no to można powiedzieć, że ta frakcja smerfów marudów eurosceptyków po prostu się zwiększy i oni będą grali na demontaż UE – powiedział, zapytany czy poszczególni ministrowie nie chcą "uciec" z Sejmu do PE.

Zgorzelski dodał, że w ocenie jego formacji politycznej Unia Europejska jest strefą bezpieczeństwa i rozwoju. – Przydarzyła się Polsce jak mało jaki projekt polityczny. Trzeba więc na ten projekt chuchać, dmuchać, dbać o niego, nie pozwalać na rozmontowanie – podkreślił, dodając, że jednocześnie potrzebna jest obrona zdrowego rozsądku. Następnie wyraził swoją opinię, że to właśnie przedstawiciele ludowców charakteryzują się zdrowym rozsądkiem.

Wicemarszałek Sejmu powiedział, że głupoty takie jak Zielony Ład, stanowią paliwo dla formacji takich jak Konfederacja.

Przypomnijmy, że minister klimatu Paulina Hennig-Kloska z Polski 2050 stowarzyszonej z PSL w ramach Trzeciej Drogi oświadczyła, że Zielony Ład nie powinien być przedmiotem referendum, ponieważ jest to agenda, która musi być realizowana.

