Zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych? Biskup zabiera głos

Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych wyraził tę opinię w odpowiedzi na propozycję wprowadzenia w Polsce zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach paliw. Obecnie Ministerstwo Zdrowia pracuje nad rozwiązaniami, które mają doprowadzić do zmniejszenia dostępności alkoholu.

Apel Kościoła

"Kościół katolicki w Polsce od wielu, wielu lat apeluje do władz państwowych i samorządowych o zmniejszenie dostępności fizycznej i ekonomicznej napojów alkoholowych, a także o zakaz ich reklamy. Badania wyraźnie wskazują na poważny wpływ tych czynników na ilość spożycia alkoholu w społeczeństwie. Można powiedzieć, że w apostolstwie trzeźwości i osób uzależnionych te tematy są obecne właściwie od zawsze" – podkreślił biskup Bronakowski w wydanym oświadczeniu.

Hierarcha przypomniał, że choć ważne jest wprowadzanie dobrych rozwiązań prawnych w kwestii walki o trzeźwość, chociaż "cenne i konieczne są wszelkie inicjatywy wspierające trzeźwość Polaków", to najważniejszą sprawą jest "odnowa moralna narodu".

"Musimy zrozumieć, że «trzeźwość jest polską racją stanu», jak to podkreślał jeden z największych apostołów trzeźwości bł. Kard. Stefan Wyszyński. Takie też przyświeca nam hasło w 2024 roku. Musimy czynić wszystko, aby społeczeństwo zrozumiało, że to trzeźwość jest wielką wartością. Ona zabezpiecza wolność wewnętrzną – tę indywidualną, rodzinną i narodową. Że to trzeźwość jest fundamentem troski o niepodległość Ojczyzny. Odpowiedzialność za troskę o trzeźwość spoczywa na rodzinie, na Kościele, na samorządzie i państwie. To jest obowiązkiem nas wszystkich, bez względu na status społeczny czy poglądy polityczne" – wskazał.

Biskup Bronakowski dodał, że ograniczanie zagrożeń związanych z alkoholem to "przede wszystkim ochrona młodego pokolenia Polaków".

