Konflikt interesów? W przeszłości CBA zatrzymało żonę Jońskiego

Do skandalicznej sytuacji doszło podczas przesłuchania Mariusza Kamińskiego. We wtorek polityk PiS uczestniczył w posiedzeniu komisji do spraw wyborów kopertowych. – Dlaczego podczas spotkania w willi premiera Morawieckiego przy ulicy Parkowej pan wpadł w furię do tego stopnia, że sam Jarosław Kaczyński musiał pana uspokoić? Czy był pan pod wpływem środków bądź substancji odurzających? Krótko mówiąc czy był pan trzeźwy? – zapytał przewodniczący komisji Dariusz Joński. – Jest pan świnią – odpowiedział wówczas Mariusz Kamiński. Następnie polityk PiS wyszedł z sali.

Konflikt interesów?

Tymczasem, jak donoszą dziennikarze, kilkanaście lat temu funkcjonariusze CBA, organizacji stworzonej przez Mariusza Kamińskiego, zatrzymali żonę Dariusza Jońskiego, Małgorzatę E-J.

Według prokuratury w latach 2005-2006 kobieta miała poświadczyć nieprawdę w dokumentach oraz przyjąć korzyść majątkową. Łapówką były cztery kosze z wędlinami o łącznej wartości ok. 600 zł – stąd określenie "afera kiełbasiana". Działania oskarżonej miały umożliwić innym osobom uzyskanie wsparcia finansowego i unijnego na sumę 122 tysięcy zł.

Żona Jońskiego została zatrzymana w 2010 roku, a następnie wypuszczono za poręczeniem majątkowym w wysokości 3 tysięcy złotych.

Wniosek o wyłączenie Jońskiego z przesłuchania

Były szef MSWiA złożył wniosek o wyłącznie z posiedzenia Dariusza Jońskiego, ale ten nie uzyskał większości. W rozmowie z dziennikarzami Kamiński stwierdził, że "nie może być tak, że świadek jest wyzywany i obrażany". – To jest coś nieprawdopodobnego. Nie można tego tolerować. – powiedział.

Po kilku minutach poseł wrócił na salę w asyście Straży Marszałkowskiej. Kolejne minuty przesłuchania minęły na ostrej wymianie zdań między Jońskim a Kamińskim. Polityk PiS podkreślał, że nie pozwoli się obrażać. – Formułując pytanie sugerował pan, że byłem pod wpływem środków odurzających – podkreślił.

