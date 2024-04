"Obejmie cały kontynent". Tusk i Sunak chcą nowej polityki bezpieczeństwa

– Nieprzypadkowo Wielka Brytania, także dzięki osobistemu zaangażowaniu premiera Sunaka i Polska stanowią naprawdę kapitalny przykład dobrej współpracy i koordynacji działań. Jak się państwo domyślacie, rozmawialiśmy o wzmocnieniu naszej współpracy w tych formatach, w jakich już i Wielka Brytania i Polska działają w sprawie obronności – stwierdził premier Donald Tusk w trakcie oświadczenia dla mediów.

Premier nawiązał do deklaracji o przystąpieniu Polski do European Sky Shield Initiative. – Bardzo się cieszę, że będziemy w tej inicjatywie współpracowali bardziej niż wcześniej, z naszymi brytyjskimi przyjaciółmi i partnerami, podobnie jak już tradycyjnie dobrze współpracujemy i bardzo intensywnie w ramach inicjatywie brytyjskiej Diamond, która także służy naszemu bezpieczeństwu – mówił.

Sunak: Sojusznicy na zawsze



Szef rządu dodał, że z tych różnych inicjatyw, w których nasze oba państwa są aktywne, musi narodzić się skoordynowana polityka bezpieczeństwa, która obejmuje cały kontynent i Wielką Brytanię. – Musimy zakończyć i taka jest nasza wspólna intencja, zakończyć ten czas pewnych konkurencji, współzawodnictwa między różnymi inicjatywami na rzecz obrony Europy, Wielkiej Brytanii, bo to, czego potrzebujemy dzisiaj, nie tylko to, co robimy bardzo dobrze, mówię tu i o sprzęcie brytyjskim i gotowości zaangażowania bezpośredniego Brytyjczyków w obronę naszego nieba, ale musimy także skłonić wszystkich naszych partnerów do pełnej koordynacji systemów, sprzętu, polityk bezpieczeństwa – mówił dalej.

Premier Sunak stwierdził z kolei, że oba państwa są "sojusznikami na zawsze". – Mam nadzieję, że dobrze to powiedziałem, dokładnie sojusznikami na zawsze i nigdy w Wielkiej Brytanii nie zapomnimy, że to Polscy piloci ratowali nasze życie walcząc na naszym niebie. Jesteśmy wielkimi potęgami wojskowymi, które pomagają Ukrainie, od dwóch lat pomagamy sąsiadom Polski, jeśli chodzi o naszą pomoc wojskową, chcemy jeszcze bardziej pomóc, dlatego powiedziałem o pomocy dodatkowej pół miliona funtów, żebyśmy mogli jeszcze bardziej pomóc w finansowaniu zakupu sprzętu – stwierdził Rishi Sunak na briefing prasowym w Warszawie.