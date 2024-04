Prezydenta czekają duże zmiany? Dwoje współpracowników mówi o odejściu

Jak donosi Wirtualna Polska, Ignaczak-Bandych ma wkrótce odejść na emeryturę. Jest po rozmowach w tej sprawie z prezydentem Andrzejem Dudą.

– Szefowa Kancelarii Prezydenta już w ubiegłym roku nabyła prawa emerytalne. Uzgodniła z prezydentem, że niedługo oficjalnie ogłosi, iż odchodzi na emeryturę. Zastąpi ją Małgorzata Paprocka – powiedziała osoba z otoczenia Pałacu Prezydenckiego.

Odejście szefowej prezydenckiej kancelarii to niejedyna zmiana, do jakiej w najbliższym czasie może dojść wśród współpracowników prezydenta. Według nieoficjalnych doniesień sekretarz stanu Wojciech Kolarski wystartuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ma on otrzymać jedno z czołowych miejsc na liście w okręgu obejmującym Podlasie oraz Warmię i Mazury. Obecnie sprawuje nadzór nad Biurem Wystąpień i Patronatów Prezydenta oraz Biurem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

– Pośrednikiem w "załatwieniu" dobrego miejsca na liście była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska. To ona namówiła prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, żeby Kolarski dostał biorące miejsce na liście. Prezes na to przystał, a prezydent Duda od początku dał "zielone światło" – powiedział informator portalu.

Plan Kaczyńskiego

Jak donosi Wirtualna Polska, do czwartku 25 kwietnia mają zostać ustalone listy wyborcze Prawa i Sprawiedliwości. Potem zajmie się nimi Komitet Polityczny. Ostateczną wersję zatwierdzi jednak sam Kaczyński, który do końca może wnosić poprawki i zmieniać układ list według własnego uznania.

– Rywalizacja jest największym motywatorem. Każdy będzie chciał zdobyć jak najlepszy wynik, więc każdy będzie pracować. A to przełoży się na liczbę mandatów w PE i końcowy wynik całej partii – mówi informator WP.

Na Dolnym Śląsku listę PiS otworzy Anna Zalewska. W wyborach wystartuje także Michał Dworczyk. Oboje pozostają ze sobą w sporze.

