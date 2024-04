Balcerowicz: Tusk pod względem elokwencji to czołówka. Z praktyką jest różnie

Były wicepremier przekonuje, że program 800+ należy zlikwidować. – Skąd pochodzą te pieniądze? Z deficytu. A jak się finansuje deficyt? Przez zapożyczanie. Kto płaci odsetki? Nie politycy, ci fałszywi dobroczyńcy, tylko ludzie, społeczeństwo – mówi w rozmowie z "Faktem". – Nie należy ulegać dętej propagandzie fałszywych dobroczyńców, którzy mówią "damy, damy damy" i liczą na to, że ludzie nie zrozumieją, że to, co dają, sami finansują! – podkreśla ekonomista.

Balcerowicz podsumował także Donalda Tuska i politykę uprawianą przez lidera KO. – Z punktu widzenia elokwencji należy do czołówki. (...) Z punktu widzenia praktycznego jest różnie. Nie mam wątpliwości co do jego pozytywnego działania w zakresie przywracania praworządności, natomiast krytycznie odnoszę się do tego, że jak był w opozycji, to nie krytykował pisowskiej polityki gospodarczej i licytował się – stwierdził były minister finansów.

Jednocześnie Leszek Balcerowicz nie zostawił suchej nitki na ośmiu latach rządów PiS, ostro przy tym krytykując Jarosława Kaczyńskiego. – Nie odgrywa pozytywnej roli w polskiej polityce; niechętny stosunek do Zachodu, wprowadzenie demagogii, kłamstwa, populizmu do debaty publicznej, cofnięcie bardzo ważnych reform w dziedzinie praworządności (...) W moich oczach i wielu innych osób nie zapisuje się dobrze – podsumował rozmówca "Faktu".

Balcerowicz o działaniach Tuska: Widzę kontynuację pisizmu

Już wcześniej Leszek Balcerowicz krytykował fiskalną politykę rządu Tuska. W Balcerowicz został zapytany o największy sukces 100 dni rządu Tuska. Ekonomista wskazał na... zmiany w wymiarze sprawiedliwości. Bardzo negatywnie ocenia jednak działania rządu w gospodarce.

– W dziedzinie gospodarki nie widzę żadnej widocznej naprawy, widzę kontynuację "pisizmu". Nie ma zapowiedzi odwrócenia pisowskich nacjonalizacji, czyli upolitycznienia gospodarki. Po drugie nie ma nawet zapowiedzi poważniejszych naprawy finansów publicznych – stwierdził.

– W dziedzinie gospodarczej Tusk i PO w trakcie kampanii wyborczej licytowali się z PiS-em, kto da więcej, albo kto szybciej wprowadzi 800 plus. To była degradacja jakości debaty na tematy bardzo ważne, polityki gospodarczej – kontynuował.

Balcerowicz stwierdził również, że media publiczne powinny zostać sprywatyzowane, co zapewniłoby ich odpolitycznienie. Podobne rozwiązania sugeruje dla spółek Skarbu Państwa.

