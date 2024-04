Wrzosek o prezydencie: Niedopuszczalne w państwie prawa

24 kwietnia prezydent Andrzej Duda ułaskawił Krzysztofa B. i Grzegorza P., którzy byli skazani w tzw. aferze gruntowej. Postępowanie ułaskawieniowe zostało wszczęte w trybie z urzędu na podstawie art. 567 § 2 k.p.k. Andrzej Duda zdjął z Krzysztofa B. i Grzegorza P. zakaz zajmowania stanowisk we wskazanych instytucjach oraz organach państwa i samorządowych. Prezydent zarządził również zatarcie skazania.

– Jest to sytuacja w mojej ocenie niedopuszczalna w demokratycznym państwie prawnym, jakim jest Polska i w żadnej ukształtowanej demokracji tego rodzaju sytuacje nie powinny mieć miejsca. Zwłaszcza, że właśnie te względy polityczne mają tutaj pierwszeństwo – komentowała w TVP Info upolityczniona prokurator Ewa Wrzosek.

"W takich przypadkach – ułaskawienie to jak poplecznictwo. Do 5 lat pozbawienia wolności" – taki wpis opublikowała wcześniej Wrzosek na portalu X.

Wrzosek: Gdyby nie immunitet...

– Jest to bardzo dosady wpis, przyznaję się. Natomiast jeśli państwo chcą wiedzieć, czym jest poplecznictwo, to jest to tego rodzaju sytuacja, gdy sprawcy pomaga się uniknąć odpowiedzialności karnej – tłumaczyła. – Jeżeli ten akt łaski ze strony pana prezydenta odniesiemy tylko do tej kategorii, to pan prezydent pomógł sprawcom uniknąć odpowiedzialności karnej. Tego rodzaju zachowanie, gdyby nie immunitet pana prezydenta, podlegałoby zwykłej ocenie prawno-karnej jako właśnie poplecznictwo, a ten czyn w kodeksie karnym jest zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 5 – stwierdziła prokurator.

– Jest specjalny tryb, w którym prezydent odpowiada. Ten mój wpis proszę rozumieć bardziej publicystycznie niż prawno-karnie, takiej sytuacji (skazania prezydenta – przyp. red.) pewnie nie będzie, ale to my jako obywatele powinniśmy rozliczyć kadencję pana prezydenta. Chociażby tym, jak w przyszłości jego urząd zostanie oceniony – podsumowała.

