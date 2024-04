Ostry wpis Tuska. "Spadły tysiące bomb, a Morawiecki..."

W ostatnich godzinach Rosja przeprowadziła kolejny intensywny atak na Ukrainę. Wojsko Polskie na bieżąco monitoruje sytuację za naszą wschodnią granicą i, jak przekazano w oficjalnym komunikacie, pozostaje w stałej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej.

Sprawę skomentował Donald Tusk. Premier zamieścił jednak nietypowy wpis, gdyż rosyjski atak połączył z Mateuszem Morawieckim, który niedawno brał udział w konferencji środowisk narodowo-konserwatywnych (CPAC) w Budapeszcie. Szef rządu stwierdził, że Morawiecki naradzał się z "proputinowskimi politykami".

"Na okręg lwowski spadły dziś dziesiątki bomb i rakiet. Jedna z nich 15 km od naszej granicy. Morawiecki w tym czasie ustala w Budapeszcie wspólną antyeuropejską strategię z proputinowskimi politykami skrajnej prawicy. Głupota? Zdrada? Czy jedno i drugie?" – napisał premier.

Morawiecki: Nędzny propagandysta

Do słów Tuska odniósł się sam Morawiecki. Polityk PiS podkreślił, że to jego rząd w 2022 roku ruszył na pomoc Ukrainie. Jednocześnie zaatakował Tuska za jego politykę wobec Rosji w latach 2007-2014.

"Jest Pan nędznym propagandystą, który jest współodpowiedzialny za to, co dzieje się dziś na Ukrainie. W czasie, gdy realizowaliście reset z Rosją oni się zbroili i szykowali plany zniszczenia Ukrainy. Tak mocno spaliście w Europie, że Niemców trzeba było budzić przez kilka dni po wybuchu wojny. Gdyby nie polski rząd w lutym 2022 roku to Ukraina mogła upaść" – napisał Morawiecki.

Konferencja konserwatystów

Podczas wspomnianej konferencji środowisk narodowo-konserwatywnych wiceprezes PiS mówił m.in. o zagrożeniach, z jakimi zmaga się obecnie Europa, w tym o zalewaniu kontynentu afrykańskimi i bliskowschodnimi migrantami.

Morawiecki powiedział, że Unia Europejska jest w sytuacji lawirowania na krawędzi. – Być może jest to sytuacja pychy kroczącej przed upadkiem. Po pierwsze ruchy migracyjne. Próbujemy chronić się jako Europa przed atakami fal nielegalnej imigracji na stabilność i pokój w Europie – powiedział polityk.

