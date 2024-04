Uwielbiałem ten kabaret jeszcze jako dziecko, na co wpływ miał zapewne stosunek do niego moich rodziców. I choć nie jestem specjalistą od jego historii, niech mnie ktoś kto ją zna lepiej poprawi, to z tego co wiem kabaret „Tey” za komuny okienko wolności słowa jedynie uchylał. Nie to żeby nie chciał go otworzyć, o to znamienitych autorów nie podejrzewam, ale w takiej rzeczywistości funkcjonował. Musiał borykać się z cenzurą i peerelowskim totalitaryzmem. Może na nieco więcej mógł sobie pozwolić na zagranicznych wyjazdach, ale i tam zapewne na widowni siedziały komusze gumowe uszy, które usłużnie donosiły centrali”. Kto wie, być może te same, które dziś uznają się za „elity III RP”.