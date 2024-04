Szydło na konwencji PiS: Europejczycy wstańcie z kolan i weźcie sprawy w swoje ręce!

PiS organizuje w sobotę konferencję pt. "Wolni Polacy wobec zmian traktatowych Unii Europejskiej". Podczas ośmiu paneli zaplanowano dyskusję nt. zmian traktatów UE i tego, jak wpłyną one m.in. na biznes, wolność słowa oraz tożsamość.

– Witajcie wolni Polacy, wolni Europejczycy. Szanowni Państwo, 20 lat temu spełniło się wielkie marzenie Polaków. Polska weszła do UE. To był wielki dzień, bo spełniło się marzenie o tym, co przez wiele dekad chcieliśmy, żeby się spełniło. Marzyliśmy o wolności, suwerenności, dobrym, godnym życiu i wierzyliśmy, że właśnie Unia Europejska to jest ten wielki sen i wielkie marzenie. Staliśmy się jej częścią i dzisiaj po tym czasie możemy już pełnoprawnie dokonywać podsumowań – mówiła Beata Szydło podczas swojego wystąpienia.

Szydło: Obowiązek krytyki

– Możemy mówić o pozytywach i korzyściach, ale możemy też mówić o słabościach UE, o tym, co trzeba zmienić, naprawić. O tym, w którym kierunku powinna pójść Unia Europejska. Mamy prawo, a nawet obowiązek do podejmowania tej krytyki. Nie dajmy sobie wmówić trzęsącym się ze strachu politykom i biurokratom, że nie wolno Unii Europejskiej krytykować. Naszym obowiązkiem jest to robić, żeby Unia Europejska mogła się rozwijać – podkreśliła była premier.

W jej opinii to właśnie rząd PiS realizuje tak naprawdę UE i buduje wspólnotę. – Unia Europejska to my wszyscy. Mając tę świadomość, mając odpowiedzialność za Unię Europejską, za jej przyszłość, za przyszłość Polski w UE, musimy podejmować ten trud, żeby to co złe zmienić, żeby Unia mogła się rozwijać. Żebyśmy mogli wszyscy czuć się gospodarzami w europejskim domu – dodała.

Dokąd zmierza Europa?

Europoseł PiS dodała, że Polacy mają prawo pytać: dokąd zmierzasz Europo? – Dlaczego Europo idziesz na oślep drogą biedy, ideologicznych szaleństw, wyrzekania się wartości, odrzucania tego wszystkiego, co łączy? Dlaczego wybierasz podziały i wykluczenia? – pytała.

Szydło wezwała Europejczyków, by się przebudzili i "wstali z kolan". – Europejczycy wstańcie z kolan i weźcie sprawy w swoje ręce! 9 czerwca wybieramy Unię Europejską, wybieramy Polskę, wybieramy dobre życie dla Was, dla nas wszystkich, dla Europy. Wszystko w naszych rękach. Zwyciężymy! – mówiła.



